Nach starker Beginnphase triumphiert Eisenstadt bei Mörbisch

Details Sonntag, 10. September 2023 19:28

Gegen Eisenstadt 1907 holte sich Mörbisch eine 1:3-Niederlage ab, als man einander im Rahmen der 4. Runde in der 2. Klasse Nord gegenüberstand.

Treffer nur in Hälfte eins

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag SC Eisenstadt 1907 bereits in Front. Mario Bierbaum markierte in der dritten Minute die Führung. Eine starke Leistung zeigte Faton Vokshi, der sich mit einem Doppelpack für die Gäste beim Trainer empfahl (13./37.). Kurz vor dem Pfiff zur Halbzeit machte Bastian Ruffini das 1:3 zugunsten von SV Seefestspiele Mörbisch am See (44.). Am Ende heißt es: Ein Spiel mit zwei Halbzeiten von entgegengesetztem Unterhaltungswert. Während Durchgang eins von einem offenen Schlagabtausch geprägt war, fielen nach Wiederanpfiff keine Treffer mehr. Endstand: 1:3.

Ein Sieg, zwei Remis und eine Niederlage tragen zur Momentaufnahme des Gastgebers bei.

In dieser Saison sammelte Eisenstadt 1907 bisher zwei Siege und kassierte zwei Niederlagen.

Mit diesem Sieg zog SC Eisenstadt 1907 an Mörbisch vorbei auf Platz sieben. SV Seefestspiele Mörbisch am See fiel auf die achte Tabellenposition.

44 Bastian Ruffini 1:3

37 Faton Vokshi 0:3

13 Faton Vokshi 0:2

3 Mario Bierbaum 0:1

