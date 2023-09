"Give me five": Purbach fährt auswärts mit Oslip Schlitten

Details Samstag, 23. September 2023 19:25

FC Oslip ging mit 0:5 gegen UFC RAIBA Purbach am See unter und büßte damit die Tabellenführung an den Konkurrenten ein. Man begegnete einander an Spieltag sechs in der 2. Klasse Nord.

Einbahnstraßen-Fußball

Christian Rosner brachte Oslip per Doppelschlag ins Hintertreffen, als er in der siebten und 40. Minute vollstreckte. Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten. In der 52. Minute erhielt Fabian Dvornikovich die Gelb-Rote Karte, sodass FC Oslip fortan in Unterzahl agieren musste. Alexander Pfalz erzielte vor 350 Zuschauern das 3:0. Für das 4:0 von UFC Purbach am See sorgte Markus Holemar, der in Minute 85 zur Stelle war. Auch in der Nachspielzeit kannte der Gast keine Gnade. Marco Ivantschitz markierte den fünften Treffer (93.). Purbach am See überrannte FC Oslip förmlich mit fünf Toren und fährt so mit einem verdienten Sieg in der Tasche nach Hause.

Ausbaufähig: In den letzten fünf Partien kam Oslip auf insgesamt nur sieben Punkte und hätte somit noch einiges mehr holen können.

Die drei errungenen Zähler waren für UFC RAIBA Purbach am See gleichbedeutend mit der Übernahme der Tabellenführung. Der Defensivverbund von UFC Purbach am See ist nur äußerst schwer zu knacken. Die erst vier kassierten Gegentore suchen in der Liga ihresgleichen. In den letzten fünf Spielen ließ sich Purbach am See selten stoppen, vier Siege und ein Remis stehen in der jüngsten Bilanz.

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher vier Siege ein.

2. Klasse Nord: FC Oslip – UFC RAIBA Purbach am See, 0:5 (0:2)

93 Marco Ivantschitz 0:5

85 Markus Holemar 0:4

70 Alexander Pfalz 0:3

40 Christian Rosner 0:2

7 Christian Rosner 0:1

