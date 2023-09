Packender Schlagabtausch: Gastspielerfolg für Wulkaprodersdorf bei Schützen

Details Samstag, 23. September 2023 19:29

UFC Schützen am Gebirge und SV Wulkaprodersdorf boten den Zuschauern zahlreiche Tore und trennten sich zum Schluss mit 2:3. Die Ausgangslage sprach für Wulkaprodersdorf, was sich mit einem knappen Sieg auch bestätigte.

Die Gäste mit dem Vollerfolg

Hüben wie drüben fand der erste Torschuss den Weg in die Maschen - die Heimischen trafen durch Tomas Ulrich, die Gäste durch Niklas Mandl - so stand es schon nach zehn Minuten 1:1. Vor dem Seitenwechsel sorgte Marcel Felber mit seinem Treffer für eine kalte Dusche für Schützen. Wulkaprodersdorf nahm die knappe Führung mit in die Kabine. Thomas Dragschitz beförderte das Leder zum 3:1 der Gäste über die Linie (57.) - er traf im Eins-gegen-Eins nach gewonnenen Kopfballduell seines Mitspielers. Albert Mutiso Muema war es, der in der 75. Minute das Spielgerät im Tor von SV Wulkaprodersdorf unterbrachte und nach einem Abwehrfehler den Anschlusstreffer parat hatte. Am Ende punktete Wulkaprodersdorf dreifach bei UFC Schützen am Gebirge.

UFC Schützen muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Sechs Spiele und noch kein Sieg: Das Heimteam wartet weiterhin auf das erste Erfolgserlebnis.

Die drei Zähler katapultierten Wulkaprodersdorf in der Tabelle auf Platz fünf. In dieser Saison sammelte SV Wulkaprodersdorf bisher drei Siege und kassierte drei Niederlagen.

2. Klasse Nord: UFC Schützen am Gebirge – SV Wulkaprodersdorf, 2:3 (1:2)

75 Albert Mutiso Muema 2:3

57 Thomas Dragschitz 1:3

45 Marcel Felber 1:2

6 Tomas Ulrich 1:1

6 Niklas Mandl 0:1

