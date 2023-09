Neufeld / Leitha auch gegen Eisenstadt siegreich

Details Freitag, 29. September 2023 23:15

Am Freitag trafen Neufeld an der Leitha und SC Eisenstadt 1907 aufeinander. Das Match entschied Neufeld / Leitha mit 3:1 für sich. Vor dem Match war man von einer Begegnung zweier ebenbürtiger Mannschaften ausgegangen. Nach 90 Minuten hatte schließlich Neufeld/Leitha die Nase vorn.

Heimsieg mit Zwei-Tore-Polster

Leon Julian Woborny brachte das Heimteam in der zweiten Minute nach vorn. Richard Mark Horvath witterte seine Chance und schoss den Ball zum 1:1 für Eisenstadt 1907 ein (12.). Der Treffer zum 2:1 sicherte Neufeld an der Leitha nicht nur die Führung – es war auch bereits der zweite von Woborny in diesem Spiel (17.). Zum Abpfiff der ersten Halbzeit hatte Neufeld / Leitha einen knappen Vorsprung herausgespielt. Zu allem Überfluss musste Mario Bierbaum von SC Eisenstadt 1907 mit Gelb-Rot vom Platz (49.). Marco Baumgartner war zur Stelle und markierte das 3:1 von Neufeld/Leitha (51.). Als der Unparteiische die Partie abpfiff, reklamierte Neufeld an der Leitha schließlich einen 3:1-Heimsieg für sich.

Nach dem klaren Erfolg über Eisenstadt 1907 festigt Neufeld / Leitha den zweiten Tabellenplatz. Die Defensive von Neufeld/Leitha (fünf Gegentreffer) gehört zum Besten, was die 2. Klasse Nord zu bieten hat. Neufeld/Leitha bleibt weiterhin ohne Niederlage. Bisher hat Neufeld an der Leitha fünf Siege und ein Unentschieden auf dem Konto. Mit vier Siegen in Folge ist Neufeld / Leitha so etwas wie die „Mannschaft der Stunde“.

Bei SC Eisenstadt 1907 präsentierte sich die Abwehr angesichts 15 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (15). Vier Siege und drei Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz von Eisenstadt 1907. SC Eisenstadt 1907 baut die Mini-Serie von drei Siegen nicht aus.

2. Klasse Nord: Neufeld an der Leitha – SC Eisenstadt 1907, 3:1 (2:1)

51 Marco Baumgartner 3:1

17 Leon Julian Woborny 2:1

12 Richard Mark Horvath 1:1

2 Leon Julian Woborny 1:0

