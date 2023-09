Jois lässt sich überrumpeln - Kantersieg für Purbach

Details Freitag, 29. September 2023 23:16

UFC RAIBA Purbach am See fertigte Jois am Freitag nach allen Regeln der Kunst mit 6:0 ab. UFC Purbach am See hatte schon im Vorfeld Rückenwind. Da war es nur ein Leichtes, das Ding sicher nach Hause zu bringen.

Sechs auf einen Streich

Alexander Pfalz war es, der vor 50 Zuschauern in der elften Minute das 1:0 für das Heimteam besorgte. Marcel Menschig trug sich in der 26. Spielminute in die Torschützenliste ein. Christian Rosner brachte Purbach am See in ruhiges Fahrwasser, indem er das 3:0 erzielte (28.). Der Halbzeitpfiff war noch nicht ertönt, als Menschig seinen zweiten Treffer nachlegte (44.). UFC RAIBA Purbach am See gab in Durchgang eins klar den Ton an. Folgerichtig stand zur Pause eine klare Führung auf dem Zettel. Fabio Edler gelang ein Doppelpack (81./84.), mit dem er das Ergebnis auf 6:0 hochschraubte. Am Ende fuhr Purbach am See einen deutlichen Sieg ein. Dabei demonstrierte UFC Purbach am See bereits in Hälfte eins großes Leistungsvermögen, als man Jois in Grund und Boden spielte.

UFC RAIBA Purbach am See ist nach dem Sieg weiter Spitzenreiter. Bei UFC Purbach am See greift die alte Fußballweisheit, wonach der Angriff Spiele gewinnt, die Abwehr aber Meisterschaften. Mit gerade einmal vier Gegentoren stellt Purbach am See die beste Defensive der 2. Klasse Nord. UFC RAIBA Purbach am See weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von fünf Erfolgen, einer Punkteteilung und keiner einzigen Niederlage vor.

Jois holte auswärts bisher nur fünf Zähler. Die Abwehrprobleme der Gäste bleiben akut, sodass Jois weiter in der unteren Tabellenregion herumkrebst. Wo bei Jois der Schuh drückt, ist offensichtlich: Die fünf erzielten Treffer sind Ausdruck mangelnder Durchschlagskraft. Mit nun schon vier Niederlagen, aber nur einem Sieg und zwei Unentschieden sind die Aussichten von Jois alles andere als positiv. Vom Glück verfolgt war Jois in den letzten fünf Spielen nicht. In diesem Zeitraum findet sich nur ein einziger Sieg.

2. Klasse Nord: UFC RAIBA Purbach am See – Jois, 6:0 (4:0)

84 Fabio Edler 6:0

81 Fabio Edler 5:0

44 Marcel Menschig 4:0

28 Christian Rosner 3:0

26 Marcel Menschig 2:0

11 Alexander Pfalz 1:0

