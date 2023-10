Größhöflein ringt Schützen nieder und zieht am Kontrahenten vorbei

Details Samstag, 14. Oktober 2023 09:26

Bei FC Großhöflein gab es für UFC Schützen am Gebirge nichts zu holen. Der Gast verlor das Spiel mit 1:3. Vor dem Match war man von einer Begegnung zweier ebenbürtiger Mannschaften ausgegangen. Nach 90 Minuten hatte schließlich Großhöflein die Nase vorn.

Mit dem dritten Streich war die Messe gelesen

Der Gastgeber ging durch Julian Schmall in der 21. Minute in Führung. UFC Schützen brauchte den Ausgleich, aber die Führung von FC Großhöflein hatte bis zur Pause Bestand. Marcel Szedenik erhöhte für Großhöflein auf 2:0 (47.). Mit dem 3:0 von Lukas Heidenreich für FC Großhöflein war das Spiel eigentlich schon entschieden (56.). In der 62. Minute brachte Adam Mihalík das Netz für Schützen zum Zappeln. Den gebrauchten Tag von UFC Schützen am Gebirge unterstrich in der Folge die vorzeitige Hinausstellung von Raphael Zechmeister durch eine Rote Karte (87.). Unter dem Strich verbuchte Großhöflein gegen UFC Schützen einen 3:1-Sieg.

FC Großhöflein muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. Nach diesem Erfolg steht Großhöflein auf dem elften Platz der 2. Klasse Nord. Mit erschreckenden 27 Gegentoren stellt FC Großhöflein die schlechteste Abwehr der Liga. Mit vier von 15 möglichen Zählern aus den letzten fünf Spielen hat Großhöflein noch Luft nach oben.

In der Defensivabteilung von Schützen knirscht es gewaltig, weshalb UFC Schützen am Gebirge weiter im Schlamassel steckt. Die Defensive von UFC Schützen muss bis dato zu viele Gegentreffer verschmerzen – bereits 21-mal war dies der Fall. Die Form der letzten fünf Spiele ließ zu wünschen übrig, sodass Schützen in dieser Zeit nur einmal gewann.

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher einen Sieg ein.

Nächster Prüfstein für FC Großhöflein ist SV Wulkaprodersdorf (Samstag, 18:00 Uhr). UFC Schützen am Gebirge misst sich am selben Tag mit Neufeld an der Leitha (15:00 Uhr).

2. Klasse Nord: FC Großhöflein – UFC Schützen am Gebirge, 3:1 (1:0)

62 Adam Mihalik 3:1

56 Lukas Heidenreich 3:0

47 Marcel Szedenik 2:0

21 Julian Schmall 1:0

