Neufeld / Leitha mit dem Kantersieg über St. Georgen

Details Samstag, 14. Oktober 2023 20:28

Neufeld an der Leitha erteilte UFC St. Georgen/Eisenstadt eine Lehrstunde und gewann am Samstag an Spieltag 9 mit 5:0. Neufeld / Leitha ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen St. Georgen/Eisenstadt einen klaren Erfolg.

Schützenfest nach der Pause

Zur Pause stand ein Unentschieden, und für beide Mannschaften war noch alles drin. Mit einem schnellen Doppelpack (63./65.) zum 2:0 schockte Marco Baumgartner St. Georgen/E. Matthias Wachter vollendete zum dritten Tagestreffer in der 78. Spielminute. Tobias Berger legte in der 85. Minute zum 4:0 für Neufeld/Leitha nach. Leon Julian Woborny gelang in den Schlussminuten noch ein weiterer Treffer für die Heimmannschaft (90.). Letztlich feierte Neufeld an der Leitha gegen UFC St. Georgen/Eisenstadt nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten Heimsieg.

Neufeld / Leitha stabilisiert nach dem Erfolg über St. Georgen/Eisenstadt die eigene Position im Klassement. Mit 27 geschossenen Toren gehört Neufeld/Leitha offensiv zur Crème de la Crème der 2. Klasse Nord. Neufeld/Leitha bleibt weiterhin ohne Niederlage. Bisher hat Neufeld an der Leitha sieben Siege und ein Unentschieden auf dem Konto. Neufeld / Leitha scheint einfach niemand stoppen zu können. Beeindruckende sechs Siege in Serie stehen jetzt schon zu Buche.

Nach acht absolvierten Begegnungen nimmt St. Georgen/E. den vierten Platz in der Tabelle ein. Sechs Siege und zwei Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz von St. Georgen/Eisenstadt. St. Georgen/E. baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

Am kommenden Samstag trifft Neufeld/Leitha auf UFC Schützen am Gebirge, UFC St. Georgen/Eisenstadt spielt tags zuvor gegen UFC RAIBA Purbach am See.

2. Klasse Nord: Neufeld an der Leitha – UFC St. Georgen/Eisenstadt, 5:0 (0:0)

90 Leon Julian Woborny 5:0

85 Tobias Berger 4:0

78 Matthias Wachter 3:0

65 Marco Baumgartner 2:0

63 Marco Baumgartner 1:0

