Wulkaprodersdorf spielt bei Trausdorf groß auf und schreibt groß an

Details Sonntag, 15. Oktober 2023 16:43

SC Trausdorf konnte Wulkaprodersdorf nicht viel entgegensetzen und verlor das Spiel mit 0:3.

Gastspielerfolg nach der Pause eingetütet

Zur Pause stand ein Unentschieden, und für beide Mannschaften war noch alles drin. Das 1:0 von SV Wulkaprodersdorf bejubelte Martin Kremsner (64.). Bernd Grafl verpasste den Schlussakt. Für den Akteur des Gasts war das Spiel nach einer Roten Karte in der 71. Minute vorzeitig beendet. Niklas Mandl versenkte die Kugel zum 2:0 (73.). Für ruhige Verhältnisse sorgte SV Wulkaprodersdorf, als man das 3:0 besorgte (89.). Letzten Endes holte Wulkaprodersdorf gegen Trausdorf trotz numerischer Unterzahl drei Zähler.

In dieser Saison sammelte SC Trausdorf bisher vier Siege und kassierte fünf Niederlagen.

Fünf Siege und drei Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz von Wulkaprodersdorf. SV Wulkaprodersdorf ist seit drei Spielen unbezwungen.

Wulkaprodersdorf setzte sich mit diesem Sieg von Trausdorf ab und nimmt nun mit 15 Punkten den fünften Rang ein, während die Heimmannschaft weiterhin zwölf Zähler auf dem Konto hat und den siebten Tabellenplatz einnimmt.

Nächster Prüfstein für SC Trausdorf ist SV Seefestspiele Mörbisch am See (Samstag, 16:00 Uhr). SV Wulkaprodersdorf misst sich am selben Tag mit FC Großhöflein (18:00 Uhr).

2. Klasse Nord: SC Trausdorf – SV Wulkaprodersdorf, 0:3 (0:0)

89 Gyoergy Aliman 0:3

73 Niklas Mandl 0:2

64 Martin Kremsner 0:1

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.