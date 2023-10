Zillingtal bleibt weiterhin sieglos: Heimpleite gegen Eisenstadt

Details Sonntag, 15. Oktober 2023 18:30

Am Sonntag trafen SC Zillingtal und SC Eisenstadt 1907 aufeinander. Das Match entschied der Gast mit 3:1 für sich. Man stand sich an Spieltag 9 gegenüber und komplettierte die Runde.

Weichen schon in Akt eins gestellt

Ein Doppelpack brachte Eisenstadt 1907 in eine komfortable Position: Cristian-Gabriel Dragan war gleich zweimal zur Stelle (12./27.). Nennenswerte Szenen blieben bis zum Seitenwechsel aus, sodass das Zwischenergebnis auch zu Beginn des zweiten Durchgangs Bestand hatte. In ruhiges Fahrwasser brachte Eisenstadt 1907 sich, indem man das 3:0 erzielte (52.). Für das 1:3 von Zillingtal zeichnete Mohamad Jawari verantwortlich (56.). Am Schluss schlug SC Eisenstadt 1907 den Gastgeber mit 3:1.

28 Tore kassierte SC Zillingtal bereits im Laufe dieser Spielzeit – so viel wie keine andere Mannschaft in der 2. Klasse Nord. Gegen SC Eisenstadt 1907 verlor Zillingtal bereits das fünfte Ligaspiel am Stück.

Bei Eisenstadt 1907 präsentierte sich die Abwehr angesichts 20 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (19). Fünf Siege und vier Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz von SC Eisenstadt 1907. Eisenstadt 1907 befindet sich auf Kurs und holte in den vergangenen fünf Spielen neun Punkte.

Am kommenden Freitag tritt SC Zillingtal bei UFC Stotzing an, während SC Eisenstadt 1907 zwei Tage später FC Oslip empfängt.

2. Klasse Nord: SC Zillingtal – SC Eisenstadt 1907, 1:3 (0:2)

56 Mohamad Jawari 1:3

52 Michael Grossmann 0:3

27 Cristian-Gabriel Dragan 0:2

12 Cristian-Gabriel Dragan 0:1

