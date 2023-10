UFC Purbach am See bleibt auch nach Sieg bei St. Georgen unbesiegt

Details Samstag, 21. Oktober 2023 00:39

UFC RAIBA Purbach am See kam am Freitag zu einem 3:1-Erfolg gegen UFC St. Georgen/Eisenstadt. Auf dem Papier ging UFC Purbach am See als Favorit ins Spiel gegen St. Georgen/Eisenstadt – der Verlauf der 90 Minuten zeigte, weshalb dem so war.

Turnaround nach der Pause

St. Georgen/E. erwischte einen Blitzstart ins Spiel und traf in der zweiten Minute zur frühen Führung. Purbach am See brauchte den Ausgleich, aber die Führung von UFC St. Georgen/Eisenstadt hatte bis zur Pause Bestand. Markus Holemar traf zum 1:1 zugunsten von UFC RAIBA Purbach am See (58.). Marcel Menschig versenkte die Kugel zum 2:1 (64.). Der Unparteiische tadelte Lukas Schmidt von UFC Purbach am See und warf ihn mit glatt Rot vom Platz (70.). Ehe der Abpfiff ertönte, war es Christian Rosner, der das 3:1 aus Sicht der Gäste perfekt machte (89.). Trotz Unterzahl war Purbach am See in den 90 Minuten im gegnerischen Strafraum erfolgreicher als St. Georgen/Eisenstadt und fuhr somit einen Sieg ein.

Bei St. Georgen/E. präsentierte sich die Abwehr angesichts 15 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (19). In der Tabelle liegen die Gastgeber nach der Pleite weiter auf dem vierten Rang. Sechs Siege und drei Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz von UFC St. Georgen/Eisenstadt. Ausbaufähig: In den letzten fünf Partien kam St. Georgen/Eisenstadt auf insgesamt nur sechs Punkte und hätte somit noch einiges mehr holen können.

Wer soll UFC RAIBA Purbach am See noch stoppen? Der Spitzenreiter verbuchte gegen St. Georgen/E. die nächsten drei Punkte und führt das Feld der 2. Klasse Nord weiter an. Erfolgsgarant von UFC Purbach am See ist die funktionierende Offensivabteilung, die mit 38 Treffern den Liga-Bestwert aufzeigt. Purbach am See bleibt weiterhin ohne Niederlage. Bisher hat UFC RAIBA Purbach am See acht Siege und ein Unentschieden auf dem Konto. UFC Purbach am See scheint einfach niemand stoppen zu können. Beeindruckende sechs Siege in Serie stehen jetzt schon zu Buche.

UFC St. Georgen/Eisenstadt tritt kommenden Mittwoch, um 20:00 Uhr, bei SC Zillingtal an. Zwei Tage später empfängt Purbach am See UFC Schützen am Gebirge.

2. Klasse Nord: UFC St. Georgen/Eisenstadt – UFC RAIBA Purbach am See, 1:3 (1:0)

89 Christian Rosner 1:3

64 Marcel Menschig 1:2

58 Markus Holemar 1:1

2 Martin Wuerzner 1:0

