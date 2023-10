Zillingtal bleibt weiterhin sieglos: Niederlage bei UFC Stotzing

Details Samstag, 21. Oktober 2023 00:41

Durch ein 3:1 holte sich UFC Stotzing in der Partie gegen SC Zillingtal drei Punkte. Im Vorfeld war man sich einig, dass der Sieger nur UFC Stotzing heißen konnte. Der Verlauf der 90 Minuten bestätigte schließlich diesen Eindruck.

Zwei-Tore-Polster zum Kehraus

Stotzing erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Patrik Scherbl traf in der dritten Minute zur frühen Führung. Bereits in der 15. Minute erhöhte Tobias Krenn den Vorsprung der Heimmannschaft. Bis zum Pausenpfiff blieb der Stand unverändert. Zillingtal stellte das 1:2 sicher (50.), als Muhammed Üzen für den Anschlusstreffer sorgte. David Beslin versenkte die Kugel zum 3:1 für UFC Stotzing (53.). Mit dem Schlusspfiff durch den Unparteiischen siegte Stotzing gegen SC Zillingtal.

Für UFC Stotzing gibt es einiges zu tun. Denn die Bilanz von sechs Punkten aus fünf Heimspielen lässt doch Luft nach oben. Im Tableau hatte der Sieg von Stotzing keine Auswirkungen, es bleibt bei Platz acht. UFC Stotzing verbuchte insgesamt drei Siege, zwei Remis und vier Niederlagen. Nach vier sieglosen Spielen ist Stotzing wieder in der Erfolgsspur.

31 Tore kassierte Zillingtal bereits im Laufe dieser Spielzeit – so viel wie keine andere Mannschaft in der 2. Klasse Nord. Stotzing hat die Krise von SC Zillingtal verschärft. Zillingtal musste bereits den sechsten Fehlschlag in Folge in Kauf nehmen.

UFC Stotzing wird am kommenden Sonntag von FC Oslip empfangen. SC Zillingtal hat nächste Woche UFC St. Georgen/Eisenstadt zu Gast.

2. Klasse Nord: UFC Stotzing – SC Zillingtal, 3:1 (2:0)

53 David Beslin 3:1

50 Muhammed Uezen 2:1

15 Tobias Krenn 2:0

3 Patrik Scherbl 1:0

