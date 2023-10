St. Georgen/Eisenstadt deklassiert Zillingtal

Details Donnerstag, 26. Oktober 2023 17:20

St. Georgen/Eisenstadt erteilte Zillingtal eine Lehrstunde: 7:0 hieß es am Ende für St. Georgen/E. Die Teams standen sich am 11. Spieltag am Mittwochabend gegenüber.

Klare Angelegenheit

Ein Doppelpack brachte St. Georgen/Eisenstadt in eine komfortable Position: Oliver Mancs war gleich zweimal zur Stelle (14./16.). Die Hintermannschaft von Zillingtal ließ bis zur Pause kein weiteres Tor zu und es ging bei unverändertem Stand in die Kabinen. St. Georgen/E. baute die Führung aus, indem Mancs zwei Treffer nachlegte (54./62.). Mit Toren von Jonas Hahnenkamp (69./89.) und Andreas Jobst (74.) zeigte der Gast weiterhin klar, wer dieses Spiel beherrschte. UFC St. Georgen/Eisenstadt überrannte SC Zillingtal förmlich mit sieben Toren und fährt so mit einem verdienten Sieg in der Tasche nach Hause.

Zillingtal befindet sich nach der deutlichen Niederlage gegen St. Georgen/Eisenstadt weiter im Abstiegssog. Die Durchlässigkeit im Abwehrspiel von SC Zillingtal ist deutlich zu hoch. 38 Gegentreffer – kein Team der 2. Klasse Nord fing sich bislang mehr Tore ein.

Der Zu-null-Sieg lässt St. Georgen/E. passable Chancen im Kampf um die besten Plätze. UFC St. Georgen/Eisenstadt präsentierte sich im bisherigen Saisonverlauf überaus torhungrig. Bereits 26 geschossene Treffer gehen auf das Konto von St. Georgen/Eisenstadt. Sieben Siege und drei Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz von St. Georgen/E.

2. Klasse Nord: SC Zillingtal – UFC St. Georgen/Eisenstadt, 0:7 (0:2)

89 Jonas Hahnenkamp 0:7

74 Andreas Jobst 0:6

69 Jonas Hahnenkamp 0:5

62 Oliver Mancs 0:4

54 Oliver Mancs 0:3

16 Oliver Mancs 0:2

14 Oliver Mancs 0:1

