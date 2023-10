Jois unterliegt Eisenstadt in packender Samstagspartie

Details Samstag, 28. Oktober 2023 23:43

Mit einem Tor Unterschied endete die Partie, die SC Eisenstadt 1907 mit 3:2 gegen Jois für sich entschied. Jois war als Außenseiter in das Spiel gegangen – dementsprechend war die Niederlage keine allzu große Überraschung. Die Partie ging an Spieltag 11 über die Bühne.

Doppelpack bleibt unbehlohnt

Cristian-Gabriel Dragan brachte Eisenstadt 1907 in der 24. Minute in Front. Am Zwischenstand änderte sich weiter nichts, sodass dieser auch gleichzeitig der Pausenstand war. Richard Mark Horvath erhöhte für SC Eisenstadt 1907 auf 2:0 (52.). Thomas Pollreisz schoss für Jois in der 81. Minute das erste Tor. Dominic Kastler versenkte die Kugel zum 3:1 für Eisenstadt 1907 (82.). Mit dem 2:3 gelang Pollreisz ein Doppelpack – an der Niederlage änderte dies jedoch auch nichts mehr (90.). Am Schluss gewann SC Eisenstadt 1907 gegen Jois.

Jois muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Die letzten Auftritte der Heimmannschaft waren nicht von Erfolg gekrönt, sodass auch nur eines der letzten fünf Spiele gewonnen wurde.

Bei SC Eisenstadt 1907 präsentierte sich die Abwehr angesichts 24 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (27). Siege und vier Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz von SC Eisenstadt 1907. Eisenstadt 1907 ist seit drei Spielen unbezwungen.

Jois gibt am Samstag seine Visitenkarte bei UFC Stotzing ab. Der nächste Gegner von SC Eisenstadt 1907, welcher in zwei Wochen, am 12.11.2023, empfangen wird, ist Stotzing.

2. Klasse Nord: Jois – SC Eisenstadt 1907, 2:3 (0:1)

90 Thomas Pollreisz 2:3

82 Dominic Kastler 1:3

81 Thomas Pollreisz 1:2

52 Richard Mark Horvath 0:2

24 Cristian-Gabriel Dragan 0:1

