Oslip siegt bei St. Georgen/Eisenstadt am Freitagabend

Details Freitag, 03. November 2023 23:09

Mit 0:2 verlor UFC St. Georgen/Eisenstadt am vergangenen Freitag zu Hause gegen FC Oslip, als man Spieltag zwölf in der 2. Klasse Nord einläutete.

Jeweils ein Treffer in beiden Halbzeiten

Adam Scibrany traf nach 17 Minuten zur Führung für Oslip. Bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, sodass das Ergebnis noch Bestand hatte, als sich die Teams in die Pause verabschiedeten. Für das 2:0 von FC Oslip zeichnete Peter Udvorka verantwortlich (66.). Die 0:2-Heimniederlage von St. Georgen/Eisenstadt war Realität, als der Schiedsrichter die Partie letztendlich abpfiff.

Nach elf absolvierten Begegnungen nehmen die Gastgeber den vierten Platz in der Tabelle ein. Den Maximalertrag von 15 Punkten aus den vergangenen fünf Spielen verfehlte UFC St. Georgen/Eisenstadt deutlich. Insgesamt nur sechs Zähler weist St. Georgen/E. in diesem Ranking auf.

Oslip schraubte das Punktekonto zum Ende der Hinrunde auf 23 Zähler in die Höhe und rangiert nun auf Platz drei. Zuletzt lief es erfreulich für die Gäste, was zehn Punkte aus den letzten fünf Spielen belegen.

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher sieben Siege ein.

St. Georgen/Eisenstadt tritt am Samstag bei Jois an. FC Oslip verabschiedet sich dann erst einmal in die Winterpause und empfängt das nächste Mal am 16.03.2024 SV Wulkaprodersdorf.

2. Klasse Nord: UFC St. Georgen/Eisenstadt – FC Oslip, 0:2 (0:1)

66 Peter Udvorka 0:2

17 Adam Scibrany 0:1

