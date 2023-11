Schützen muss sich Zillingtal nach wilder Schlussphase beugen

Details Samstag, 04. November 2023 20:04

Ein Tor machte den Unterschied – SC Zillingtal siegte mit 2:1 gegen UFC Schützen am Gebirge. Beobachter hatten beiden Mannschaften im Vorfeld gleich gute Siegchancen eingeräumt – doch nur eine wusste sich knapp durchzusetzen.

Knapper Heimsieg

Torlos ging es zur Halbzeitpause in die Kabinen. UFC Schützen geriet in der 47. Minute ins Hintertreffen, als Muhammed Üzen auf 0:1 stellte. Zillingtal baute den Vorsprung mit der Hilfe des Gegners weiter aus. Unglücksrabe Kristian Amrich beförderte den Ball in der 75. Minute ins eigene Netz und erhöhte damit die Führung des Gasts auf 2:0. In der Nachspielzeit (91.) gelang Albert Mutiso Muema der Anschlusstreffer für Schützen. In der Nachspielzeit sahen Albert Mutiso Müma (Schützen) und Krisztian Turner (Zillingtal) die Ampelkarte. Schließlich sprang für SC Zillingtal gegen UFC Schützen am Gebirge ein Dreier heraus.

UFC Schützen muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel.

Aus den vergangenen fünf Partien verbuchte SC Zillingtal nur drei Zähler.

UFC Schützen am Gebirge verabschiedet sich dann erst einmal in die Winterpause und ist das nächste Mal am 16.03.2024 bei Jois wieder gefordert. Am Sonntag empfängt SC Zillingtal SV Wulkaprodersdorf.

2. Klasse Nord: UFC Schützen am Gebirge – SC Zillingtal, 1:2 (0:0)

91 Albert Mutiso Muema 1:2

75 Eigentor durch Kristian Amrich 0:2

47 Muhammed Uezen 0:1

