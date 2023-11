Stotzing feiert dank starker zweiter Halbzeit Sieg über Jois

Details Samstag, 04. November 2023 20:23

Jois unterlag UFC Stotzing mit 0:3. Stotzing ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen Jois einen klaren Erfolg.

Heimsieg trotz Unterzahl

UFC Stotzing schwächte sich schon früh, als Sandro Zorzi mit glatt Rot des Feldes verwiesen wurde (34.). Eine Aussage darüber, wer am Ende die Nase vorn haben würde, war nach dem Abpfiff der ersten Halbzeit noch nicht zu treffen. Es ging mit einem Gleichstand in die Kabinen. Marian Stefunko trug sich in der 62. Spielminute in die Torschützenliste ein und besorgte das 1:0. In Minute 69 schossen die Gäste einen Elfmeter an die Stange. 60 Sekunden später scheiterten die Heimischen vom Elfmeterpunkt. David Beslin versenkte die Kugel zum 2:0 für Stotzing (81.). In der 89. Minute legte Florent Thaci zum 3:0 zugunsten der Heimmannschaft nach. Schließlich strich UFC Stotzing die Optimalausbeute gegen Jois ein.

Stotzing schraubte das Punktekonto zum Ende der Hinrunde auf 15 Zähler in die Höhe und rangiert nun auf Platz sieben. UFC Stotzing verbuchte insgesamt vier Siege, drei Remis und vier Niederlagen. Stotzing ist seit drei Spielen unbezwungen.

Im Spiel gegen UFC Stotzing handelte sich Jois bereits die dritte Niederlage am Stück ein.

Am kommenden Sonntag trifft Stotzing auf SC Eisenstadt 1907, Jois spielt tags zuvor gegen UFC St. Georgen/Eisenstadt.

2. Klasse Nord: UFC Stotzing – Jois, 3:0 (0:0)

89 Florent Thaci 3:0

81 David Beslin 2:0

62 Marian Stefunko 1:0

