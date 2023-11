Herbstmeister UFC Purbach siegt klar gegen SV Mörbisch

Details Freitag, 10. November 2023 23:18

UFC RAIBA Purbach am See setzte sich standesgemäß gegen SV Seefestspiele Mörbisch am See mit 4:1 durch, als sich die Teams in Runde 13 die Ehre gaben. Ausgangslage? Vorab klar zugunsten von UFC Purbach am See. Und nach den 90 Minuten? Hat sich die Sichtweise bekräftigt.

Klarer Heimsieg

Für den Führungstreffer der Heimmannschaft zeichnete Christian Rosner verantwortlich (10.). Marc Heger war es, der in der 24. Minute das Spielgerät im Tor von Purbach am See unterbrachte. Ausgerechnet zum psychologisch günstigen Zeitpunkt vor der Halbzeit traf Patrick Hanbauer für UFC RAIBA Purbach am See zur Führung (44.). UFC Purbach am See führte zur Halbzeit knapp mit einem Tor Vorsprung. Alexander Pfalz trug sich in der 62. Spielminute in die Torschützenliste ein. Numerisch ins Hintertreffen geriet Purbach am See in der 66. Minute, als Nico Wimmer mit der Ampelkarte vorzeitig vom Feld ging. Markus Holemar vollendete zum fünften Tagestreffer in der 70. Spielminute - fortan stand es 4:1. Mit dem Schlusspfiff durch den Unparteiischen gewann UFC RAIBA Purbach am See gegen SV Mörbisch.

Mit beeindruckenden 44 Treffern stellt UFC Purbach am See den besten Angriff der 2. Klasse Nord. Purbach am See ist noch ungeschlagen. Es stehen mittlerweile elf Siege und ein Unentschieden zu Buche.

Drei Siege, drei Remis und fünf Niederlagen hat Mörbisch derzeit auf dem Konto. Die letzten Spiele liefen enttäuschend und so gelang dem Gast auch nur ein Sieg in fünf Partien.

2. Klasse Nord: UFC RAIBA Purbach am See – SV Seefestspiele Mörbisch am See, 4:1 (2:1)

70 Markus Holemar 4:1

62 Alexander Pfalz 3:1

44 Patrick Hanbauer 2:1

24 Marc Heger 1:1

10 Christian Rosner 1:0

