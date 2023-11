ASV Neufeld siegt klar gegen SC Trausdorf

Details Samstag, 11. November 2023 20:21

Neufeld an der Leitha setzte sich am Samstag im Rahmen der 13. Runde klar gegen SC Trausdorf mit 5:1 durch. Damit wurde Neufeld / Leitha der Favoritenrolle vollends gerecht.

Klarer Heimsieg - Gast in Unterzahl mit Ehrentreffer

Sebastian Drga brachte Trausdorf in der 26. Minute ins Hintertreffen. Für das zweite Tor von Neufeld/Leitha war Marco Baumgartner verantwortlich, der in der 30. Minute das 2:0 besorgte. Bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, sodass das Ergebnis noch Bestand hatte, als sich die Teams in die Pause verabschiedeten. Mit dem 3:0 durch Nikola Zivojinovic per Elfmeter schien die Partie bereits in der 60. Minute mit Neufeld an der Leitha einen sicheren Sieger zu haben. SC Trausdorf wurde deutlich abgehängt, als Neufeld / Leitha auf 4:0 durch Horst Kögl erhöhte (65.). Rückstand und Unterzahl – nachdem Christoph Gruber von Trausdorf auch noch die Ampelkarte kassiert hatte, war der Tag für den Gast gelaufen (75.). Julian Hauptvogel baute den Vorsprung von Neufeld/Leitha in der 77. Minute aus. SC Trausdorf kam kurz vor dem Ende durch Thomas Knezevic zum Ehrentreffer (89.). Schlussendlich verbuchte Neufeld an der Leitha gegen Trausdorf einen überzeugenden Heimerfolg.

Prunkstück von Neufeld / Leitha ist die Defensivabteilung, die im bisherigen Saisonverlauf erst sechs Gegentreffer kassierte – Liga-Bestwert. Neufeld / Leitha bleibt weiterhin ohne Niederlage. Bisher hat Neufeld/Leitha zehn Siege und ein Unentschieden auf dem Konto.

Vier Siege, zwei Remis und sechs Niederlagen hat SC Trausdorf momentan auf dem Konto.

2. Klasse Nord: Neufeld an der Leitha – SC Trausdorf, 5:1 (2:0)

89 Thomas Knezevic 5:1

77 Julian Hauptvogel 5:0

65 Horst Koegl 4:0

60 Nikola Zivojinovic 3:0

30 Marco Baumgartner 2:0

26 Sebastian Drga 1:0

