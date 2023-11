Stotzing siegt in packendem Schlagabtausch bei Eisenstadt

Details Sonntag, 12. November 2023 20:04

SC Eisenstadt 1907 und UFC Stotzing boten den Zuschauern zahlreiche Tore und trennten sich zum Schluss mit 2:3. Vor dem Anpfiff war ein ausgeglichenes Spiel erwartet worden. Letztendlich bestätigte sich diese Einschätzung, da lediglich ein Treffer über Sieg und Niederlage entschied.

Spannend bis zum Ende

Vor 80 Zuschauern markierte Richard Mark Horvath die Führung für Eisenstadt 1907 (10.). Florent Thaci schoss für Stotzing in der 34. Minute das erste Tor. Kurz vor dem Seitenwechsel legte David Beslin das 2:1 nach (44.). UFC Stotzing nahm die knappe Führung mit in die Kabine. SC Eisenstadt 1907 musste den Treffer zum 3:1 hinnehmen (87.). Mit dem 2:3 gelang Horvath ein Doppelpack – an der Niederlage änderte dies jedoch auch nichts mehr (91.). Am Ende verbuchte Stotzing gegen Eisenstadt 1907 die maximale Punkteausbeute.

Schlusspfiff in Eisenstadt. Der Fc Stotzing konnte trotz anfänglichem Rückstands das Spiel drehen und einen Sieg nachhause holen. Stotzing also weiterhin auf Platz 7 doch mit vermindertem Rückstand auf Eisenstadt. Somit Ende in der Leichathletikarena hier in Eisenstadt. Masmas2, Ticker-Reporter

Bei SC Eisenstadt 1907 präsentierte sich die Abwehr angesichts 27 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (29). Sieben Siege und fünf Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz des Heimteams. Eisenstadt 1907 baut die Mini-Serie von drei Siegen nicht aus.

Fünf Siege, drei Remis und vier Niederlagen hat UFC Stotzing derzeit auf dem Konto. Dank dieses Dreiers zum Abschluss der Hinrunde wird der Gast die Rückserie sicher mit einem guten Gefühl angehen.

2. Klasse Nord: SC Eisenstadt 1907 – UFC Stotzing, 2:3 (1:2)

91 Richard Mark Horvath 2:3

87 Raffael Neissl 1:3

44 David Beslin 1:2

34 Florent Thaci 1:1

10 Richard Mark Horvath 1:0

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.