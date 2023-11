Neufeld/L. weiter unbezwungen: Gastspielerfolg in Mörbisch

Details Samstag, 18. November 2023 19:23

Mit 0:2 verlor SV Seefestspiele Mörbisch am See am vergangenen Samstag zu Hause gegen Neufeld an der Leitha. Die Gäste wurden Ihrer Favoritenrolle damit gerecht.

"Pflicht" erfüllt - Sieg eingetütet

Sebastian Drga brachte SV Mörbisch in der 20. Minute ins Hintertreffen. Die Pausenführung von Neufeld/Leitha fiel knapp aus. Trainer sowie Ersatz-Torhüter Fatih Bas sah vom Referee binnen 60 Sekunden zwei Mal die gelbe Karte (57./Neufeld). Neufeld an der Leitha baute die Führung in der Nachspielzeit aus, als Marco Baumgartner in der 93. Minute traf. Mit Ablauf der Spielzeit schlug Neufeld / Leitha Mörbisch 2:0.

Drei Siege, drei Remis und sechs Niederlagen hat das Heimteam momentan auf dem Konto.

Im letzten Hinrundenspiel errang Neufeld/Leitha drei Zähler und weist als Tabellenzweiter nun insgesamt 34 Punkte auf. Wer Neufeld an der Leitha besiegen will, muss vor allem ein Rezept finden, die Hintermannschaft in Bedrängnis zu bringen. Erst sechs Gegentreffer kassierte Neufeld / Leitha. Neufeld / Leitha ist in dieser Saison immer noch ungeschlagen. Die Bilanz lautet elf Siege und ein Unentschieden.

2. Klasse Nord: SV Seefestspiele Mörbisch am See – Neufeld an der Leitha, 0:2 (0:1)

93 Marco Baumgartner 0:2

20 Sebastian Drga 0:1

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.