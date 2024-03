Erfolgsserie von UFC Purbach am See setzt sich gegen Trausdorf fort

Spielberichte

Details Freitag, 15. März 2024 21:44

Trausdorf blieb gegen UFC Purbach am See chancenlos und kassierte eine herbe 0:4-Klatsche. Purbach am See setzte sich standesgemäß gegen SC Trausdorf durch. Im Hinspiel hatte UFC RAIBA Purbach am See einen 3:2-Sieg für sich reklamiert.

Klare Sache: Vier gewinnt!

Die Gastgeber legten los wie die Feuerwehr und ließen durch einen Doppelschlag von Christian Rosner aufhorchen (6./15.). Die Hintermannschaft von Trausdorf ließ bis zur Pause kein weiteres Tor zu und es ging bei unverändertem Stand in die Kabinen. Für das 3:0 von UFC Purbach am See sorgte Markus Holemar, der in Minute 76 zur Stelle war. Lukas Schmidt legte in der 85. Minute zum 4:0 für den Ligaprimus nach. Letztlich feierte Purbach am See gegen SC Trausdorf nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten Heimsieg.

Wer soll UFC RAIBA Purbach am See noch stoppen? UFC Purbach am See verbuchte gegen Trausdorf die nächsten drei Punkte und führt das Feld der 2. Klasse Nord weiter an. In der Defensive von Purbach am See griffen die Räder ineinander, sodass UFC RAIBA Purbach am See im bisherigen Saisonverlauf erst siebenmal einen Gegentreffer einsteckte. UFC Purbach am See bleibt weiterhin ohne Niederlage. Bisher hat Purbach am See zwölf Siege und ein Unentschieden auf dem Konto.

Trotz der Schlappe behält SC Trausdorf den achten Tabellenplatz bei. Vier Siege, zwei Remis und sieben Niederlagen haben die Gäste derzeit auf dem Konto.

Nächster Prüfstein für UFC Purbach am See ist FC Großhöflein (Samstag, 16:00 Uhr). SC Trausdorf misst sich am selben Tag mit SC Zillingtal (15:30 Uhr).

2. Klasse Nord: UFC RAIBA Purbach am See – SC Trausdorf, 4:0 (2:0)

85 Lukas Schmidt 4:0

76 Markus Holemar 3:0

15 Christian Rosner 2:0

6 Christian Rosner 1:0

Details

