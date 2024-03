UFC St. Georgen/Eisenstadt bezwingt UFC Stotzing in Überzahl

Spielberichte

Am Freitag trafen UFC St. Georgen/Eisenstadt und UFC Stotzing aufeinander. Das Match entschied St. Georgen/Eisenstadt mit 2:0 für sich. Was viele voraussagten, trat letztlich auch ein: St. Georgen/E. wurde der Favoritenrolle gerecht. Der Gastgeber war im Hinspiel gegen Stotzing zu einem knappen 2:1-Sieg gekommen.

Heimsieg in Überzahl

Roman Kuba von UFC Stotzing sah in der 38. Minute die Gelb-Rote Karte und musste vom Feld – der Knackpunkt des Spiels. Kurz vor dem Pfiff zur Halbzeit machte Jonas Hahnenkamp das 1:0 zugunsten von UFC St. Georgen/Eisenstadt (44.). Die Pausenführung von St. Georgen/Eisenstadt fiel knapp aus. Dominik Balogh erhöhte den Vorsprung von St. Georgen/E. nach 54 Minuten auf 2:0. Als der Referee die Partie abpfiff, reklamierte UFC St. Georgen/Eisenstadt schließlich einen 2:0-Heimsieg für sich.

Nachdem St. Georgen/Eisenstadt hinten nichts anbrennen ließ und vorne Kaltschnäuzigkeit bewies, ist St. Georgen/E. weiter im Rennen um die vorderen Plätze. Die Offensivabteilung von UFC St. Georgen/Eisenstadt funktioniert bislang zuverlässig wie ein Schweizer Uhrwerk und schlug bereits 33-mal zu. Neun Siege und fünf Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz von St. Georgen/E.

Stotzing führt mit 18 Punkten die zweite Tabellenhälfte an. Fünf Siege, drei Remis und fünf Niederlagen haben die Gäste derzeit auf dem Konto. UFC Stotzing baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

UFC St. Georgen/Eisenstadt hat das nächste Spiel in zwei Wochen, am 06.04.2024 gegen UFC Schützen am Gebirge. Nächsten Samstag (17:00 Uhr) kommt es zum Aufeinandertreffen von Stotzing mit UFC Schützen.

2. Klasse Nord: UFC St. Georgen/Eisenstadt – UFC Stotzing, 2:0 (1:0)

54 Dominik Balogh 2:0

44 Jonas Hahnenkamp 1:0

