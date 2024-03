Souveräner Dreier für UFC St. Georgen gegen Eisenstadt 1907

Spielberichte

Details Samstag, 16. März 2024 19:45

UFC St. Georgen/Eisenstadt erreichte einen 3:0-Erfolg bei SC Eisenstadt 1907. Im Hinspiel hatte der finale Pfiff des Unparteiischen St. Georgen/Eisenstadt beim Stand von 3:1 zum Sieger gemacht.

Entscheidung schon in Hälfte eins

Eisenstadt 1907 geriet schon in der zehnten Minute in Rückstand, als Andreas Jobst das schnelle 1:0 für St. Georgen/E. erzielte. Mark Brezovac machte in der 23. Minute das 2:0 von UFC St. Georgen/Eisenstadt perfekt. In der 33. Minute legte St. Georgen/Eisenstadt zum 3:0 nach - diesmal traf Martin Würzner. Es blieb folglich beim souveränen 3:0, das St. Georgen/E. bereits vor der Pause unter Dach und Fach brachte.

Bei SC Eisenstadt 1907 präsentierte sich die Abwehr angesichts 30 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (29). Trotz der Niederlage belegt der Gastgeber weiterhin den sechsten Tabellenplatz. Sieben Siege und sechs Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz von Eisenstadt 1907. Die Situation bei SC Eisenstadt 1907 bleibt angespannt. Gegen UFC St. Georgen/Eisenstadt kassierte man bereits die zweite Niederlage in Serie.

St. Georgen/Eisenstadt machte in der Tabelle einen Schritt nach vorne und steht nun auf dem dritten Platz. Der Angriff von St. Georgen/E. wusste bisher durchaus zu überzeugen und schlug schon 31-mal zu. In den letzten fünf Begegnungen holte UFC St. Georgen/Eisenstadt insgesamt nur sechs Zähler.

Am kommenden Samstag trifft Eisenstadt 1907 auf UFC Schützen am Gebirge, St. Georgen/Eisenstadt spielt tags zuvor gegen UFC Stotzing.

2. Klasse Nord: SC Eisenstadt 1907 – UFC St. Georgen/Eisenstadt, 0:3 (0:3)

33 Martin Wuerzner 0:3

23 Mark Brezovac 0:2

10 Andreas Jobst 0:1

Details

