Zillingtal dreht Partie beim SC Trausdorf

Spielberichte

Details Samstag, 23. März 2024 20:41

Ein Tor machte den Unterschied – SC Zillingtal siegte mit 2:1 gegen SC Trausdorf. Vor dem Anpfiff war ein ausgeglichenes Spiel erwartet worden. Letztendlich bestätigte sich diese Einschätzung, da lediglich ein Treffer über Sieg und Niederlage entschied. Das Hinspiel war 3:0 für Trausdorf ausgegangen.

Gäste behalten die Oberhand

Auf die vermeintliche Siegerstraße brachte Christian Gras sein Team in der 13. Minute. Zillingtal hatte sich schnell wieder gesammelt und erzielte in Person von Ali Husseini den Ausgleich (15.). Bis zum Pausenpfiff blieb der Stand unverändert. SC Zillingtal stellte mit dem 2:1 in der 47. Minute die Weichen auf Sieg, als Muhammed Üzen traf. Unter dem Strich verbuchte Zillingtal gegen SC Trausdorf einen 2:1-Sieg.

Trotz der Niederlage behält Trausdorf den achten Tabellenplatz bei. Die Niederlage gegen SC Zillingtal war bereits die dritte am Stück in der Liga.

Zwei Siege, zwei Remis und zehn Niederlagen hat Zillingtal derzeit auf dem Konto.

Am kommenden Samstag tritt Trausdorf bei FC Oslip an, während SC Zillingtal einen Tag zuvor FC Großhöflein empfängt.

2. Klasse Nord: SC Trausdorf – SC Zillingtal, 1:2 (1:1)

47 Muhammed Uezen 1:2

15 Ali Husseini 1:1

13 Christian Gras 1:0

Details

