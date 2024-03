FC Oslip dreht Partie beim SV Mörbisch trotz Unterzahl

Spielberichte

Details Sonntag, 24. März 2024 19:15

FC Oslip gewann das Sonntagsspiel gegen SV Seefestspiele Mörbisch am See mit 3:1. Im Hinspiel waren die Teams mit einer 1:1-Punkteteilung auseinandergegangen.

Gäste drehen das Spiel mit einem Mann weniger

SV Mörbisch ging durch Dominik Warscha in der 17. Minute nach einem Eckball in Führung. Nennenswerte Szenen blieben bis zum Seitenwechsel aus, sodass das Zwischenergebnis auch zu Beginn des zweiten Durchgangs Bestand hatte. Das 1:1 von Oslip stellte Adam Scibrany sicher (71.). Kurz darauf sah Georg Fröhlich die Gelb-Rote Karte (73.). Auch Thomas Achs kassierte einen Ausschluss. Dass die dezimierten Gäste in der Schlussphase auf den Sieg hofften, war das Verdienst von Peter Udvorka, der in der 79. Minute zur Stelle war. David Bodnar stellte wenige Minuten vor dem Schlusspfiff den Stand von 3:1 für FC Oslip her (90.). Am Schluss siegte Oslip gegen Mörbisch.

Zu mehr als Platz neun reicht die Bilanz von SV Seefestspiele Mörbisch am See derzeit nicht. Der Gastgeber verbuchte insgesamt drei Siege, vier Remis und sieben Niederlagen. Vor vier Spielen bejubelte SV Mörbisch zuletzt einen Sieg.

Die drei Punkte brachten für FC Oslip keinerlei Veränderung hinsichtlich der Tabellenposition. Mit dem Sieg knüpfte FC Oslip an die bisherigen Saisonerfolge an. Insgesamt reklamiert Oslip acht Siege und zwei Remis für sich, während es nur vier Niederlagen setzte.

Am nächsten Samstag reist Mörbisch zu Jois, zeitgleich empfängt Oslip SC Trausdorf.

2. Klasse Nord: SV Seefestspiele Mörbisch am See – FC Oslip, 1:3 (1:0)

90 David Bodnar 1:3

79 Peter Udvorka 1:2

71 Adam Scibrany 1:1

17 Dominik Warscha 1:0

