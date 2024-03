UFC Purbach am See triumphiert im Schlager gegen Neufeld/Leitha

Spielberichte

Details Freitag, 29. März 2024 22:28

Die gute Serie von Neufeld / Leitha ist gerissen. Der Gast verlor gegen UFC Purbach am See mit 2:4 und steckte damit die erste Saisonniederlage ein. Vor dem Match war man von einer Begegnung zweier ebenbürtiger Mannschaften ausgegangen. Nach 90 Minuten hatte schließlich Purbach am See die Nase vorn. Im Hinspiel hatte sich kein Sieger gefunden. 2:2 hatte das Endergebnis gelautet.

Gästen bleiben nur zwei Ehrentreffer

Sebastian Wachter avancierte vor 500 Zuschauern zum Unglücksraben, als er gegen UFC RAIBA Purbach am See mit einem Eigentor in Erscheinung trat (9.). Die Gastgeber mit einem sehr stark angetragenen Eckball, dabei kam es zu Unstimmigkeiten und der Ball wurde von einem eigenen Spieler ins Tor befördert.

Gazican Gencer versenkte die Kugel zum 2:0 für den Ligaprimus (28.). Nach einer Flanke kam Gencer alleine zum Abschluss und nagelte das Leder per Volley aus zehn Metern unter die Latte. Mit dem 2:0 ging es in die Kabine.

Mit dem 3:0 durch Christian Rosner schien die Partie bereits in der 50. Minute mit UFC Purbach am See einen sicheren Sieger zu haben. Christian Rosner stürmte alleine auf das Tor von Graser und schob souverän zum 3:0 ein.

Der Schiedsrichter zog die Rote Karte und beendete somit das Mitwirken von Nikola Zivojinovic von Neufeld an der Leitha (55.). Für das 4:0 von Purbach am See sorgte Markus Holemar, der in Minute 70 zur Stelle war. Holemar zog aus halblinker Position ab und traf aus zwölf Metern direkt ins rechte untere Eck.

Matthias Wachter beförderte das Leder zum 1:4 von Neufeld / Leitha über die Linie (74.). In der 90. Minute brachte Sebastian Wachter das Netz für Neufeld/Leitha zum Zappeln. Schlussendlich verbuchte UFC RAIBA Purbach am See gegen Neufeld an der Leitha einen überzeugenden Heimerfolg.

UFC Purbach am See weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von 13 Erfolgen, zwei Punkteteilungen und keiner einzigen Niederlage vor. Purbach am See befindet sich auf Kurs und holte in den vergangenen fünf Spielen 13 Punkte.

Nach UFC RAIBA Purbach am See stellt Neufeld/Leitha mit 46 Toren die zweitbeste Offensive der Liga.

In zwei Wochen trifft UFC Purbach am See auf den nächsten Prüfstein, wenn man am 13.04.2024 bei SC Zillingtal antritt. Nächsten Freitag (19:30 Uhr) kommt es zum Aufeinandertreffen von Neufeld an der Leitha mit Zillingtal.

2. Klasse Nord: UFC RAIBA Purbach am See – Neufeld an der Leitha, 4:2 (2:0)

90 Sebastian Wachter 4:2

74 Matthias Wachter 4:1

70 Markus Holemar 4:0

50 Christian Rosner 3:0

28 Gazican Gencer 2:0

9 Eigentor durch Sebastian Wachter 1:0

