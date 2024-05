Jois triumphiert in packendem Duell gegen SC Zillingtal

Spielberichte

Details Sonntag, 05. Mai 2024 19:54

In einem aufregenden Spiel, das die Fans beider Teams bis zur letzten Minute in Atem hielt, setzte sich Jois mit einem 4:2 gegen SC Zillingtal durch. Von Beginn an lieferten sich die Mannschaften einen offenen Schlagabtausch, der mit einer frühen Führung für Jois startete und bis zum Schlusspfiff Spannung versprach.

Jois legt stark los

Die Gäste aus Jois zeigten bereits in den ersten Minuten des Spiels ihre Entschlossenheit, als Patrick Kientzl schon in der 6. Minute das erste Tor erzielte. Dieser frühe Treffer gab Jois den nötigen Rückenwind, und nur drei Minuten später, in der 9. Minute, konnte Simon Kientzl nach einer Traumflanke von Christoph Fasching den Ball im Netz des SC Zillingtal unterbringen. Mit diesem schnellen 2:0-Vorsprung setzte Jois ein klares Statement gegen den SC Zillingtal.

SC Zillingtal kämpft sich zurück

Die zweite Halbzeit begann mit einem Paukenschlag für den SC Zillingtal. Unmittelbar nach Wiederanpfiff, in der 46. Minute, gelang es Muhammed Üzen, den Anschlusstreffer zum 1:2 zu erzielen. Nur wenige Minuten später, in der 52. Minute, sorgte Michel Sandic für den Ausgleich, indem er den Ball zum 2:2 im Tor von Jois versenkte. Innerhalb weniger Minuten hatte der SC Zillingtal das Spiel komplett gedreht und die Hoffnungen ihrer Fans auf ein Comeback genährt.

Doch Jois ließ sich von dem Ausgleich nicht beirren. In der 61. Minute bewies Michal Takac seine Klasse, indem er seine Mannschaft wieder in Führung brachte. Mit diesem wichtigen Treffer zum 3:2 eroberte Jois die Kontrolle über das Spiel zurück. SC Zillingtal kämpfte weiter, aber die Gäste verteidigten geschickt und ließen wenig zu.

Die Entscheidung fiel schließlich in der 82. Minute. Martin Hudak, der bis dahin eine starke Leistung zeigte, krönte sein Spiel mit dem Tor zum 4:2 für Jois. Dieser Treffer besiegelte den Auswärtssieg für Jois und ließ die Hoffnungen des SC Zillingtal endgültig schwinden.

Als das Spiel in der 90. Minute endete, stand es 4:2 für Jois. Die Gäste feierten einen verdienten Sieg in einem Spiel, das von Anfang an von Spannung und Kampfgeist geprägt war. SC Zillingtal zeigte eine beeindruckende Aufholjagd, musste sich aber letztendlich der Effektivität und der Ruhe von Jois geschlagen geben.

2. Klasse Nord: Zillingtal : Jois - 2:4 (0:2)

82 Martin Hudak 2:4

61 Michal Takac 2:3

52 Michel Sandic 2:2

46 Muhammed Üzen 1:2

9 Christoph Fasching 0:2

6 Patrick Kientzl 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.