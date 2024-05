Spannung bis zur letzten Sekunde: Wulkaprodersdorf sichert sich knappen Sieg gegen Mörbisch

Spielberichte

Details Sonntag, 05. Mai 2024 19:59

Am Sonntagnachmittag stand das mit Spannung erwartete Duell zwischen dem SV Seefestspiele Mörbisch am See und dem SV Wulkaprodersdorf auf dem Programm. In der Partie konnte sich Wulkaprodersdorf mit einem knappen 3:2 durchsetzen. Die Begegnung war geprägt von intensiven Momenten und zeigte, dass im Fußball bis zum Schlusspfiff alles möglich ist.

Frühe Führung und Ausgleich vor der Pause

Der Start in die Partie war für die Gäste aus Wulkaprodersdorf optimal. Bereits in der 11. Minute konnte Viktor Szabolcs Varga das erste Tor des Spiels erzielen und seine Mannschaft in Führung bringen. Dieses frühe Tor setzte die Gastgeber unter Druck und sorgte für einen spannenden Spielverlauf. Trotz des frühen Rückstands ließ sich Mörbisch nicht beirren und suchte nach Möglichkeiten, um ins Spiel zurückzufinden. Ihre Bemühungen wurden schließlich in der 45. Minute belohnt, als Mathias Thaller den Ausgleichstreffer zum 1:1 erzielte. Mit diesem Ergebnis ging es in die Halbzeitpause, und beide Teams hatten noch alle Chancen auf den Sieg.

Wulkaprodersdorf übernimmt die Kontrolle

Nach der Pause zeigte sich Wulkaprodersdorf entschlossen, das Spiel für sich zu entscheiden. In der 66. Minute gelang es Stefan Hombauer, seine Farben erneut in Führung zu bringen. Mit dem Tor zum 2:1 für die Gäste intensivierte sich der Druck auf Mörbisch, das nun gefordert war, erneut zu reagieren. Doch bevor Mörbisch eine Antwort finden konnte, erhöhte Samir Touati in der 72. Minute auf 3:1 für Wulkaprodersdorf. Dieses Tor schien die Vorentscheidung in einem Spiel zu sein, das immer mehr in die Hände der Gäste zu fallen schien.

Trotz des Zwei-Tore-Rückstands gab sich Mörbisch nicht geschlagen. In einer dramatischen Schlussphase, die von zahlreichen Wechseln und intensiven Momenten geprägt war, gelang Alexander Wenzl in der 90. Minute der Anschlusstreffer zum 2:3. Dieses späte Tor sorgte noch einmal für Hoffnung auf Seiten der Gastgeber, die alles nach vorne warfen, um vielleicht doch noch den Ausgleich zu erzielen. Doch trotz aller Bemühungen und einer sechsminütigen Nachspielzeit blieb es beim 3:2 für Wulkaprodersdorf.

2. Klasse Nord: Mörbisch : Wulkaprodersdorf - 2:3 (1:1)

90 Alexander Wenzl 2:3

72 Samir Touati 1:3

66 Stefan Hombauer 1:2

45 Mathias Thaller 1:1

11 Viktor Szabolcs Varga 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.