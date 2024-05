UFC Schützen am Gebirge feiert Auswärtssieg beim SC Trausdorf

Spielberichte

Details Samstag, 04. Mai 2024 21:21

In einem spannenden Fußballmatch trafen SC Trausdorf und UFC Schützen am Gebirge aufeinander, wobei die Gäste mit einem klaren 0:3-Sieg nach Hause fuhren. Das Spiel, welches am Samstagabend stattfand, zeigte von Anfang an, dass die Gäste aus Schützen am Gebirge das Spielfeld dominieren wollten. Bereits in der ersten Halbzeit setzten sie ein starkes Zeichen gegen die Heimmannschaft SC Trausdorf.

Früher Vorsprung für UFC Schützen

Der Anpfiff des Schiedsrichters setzte die Erwartungen hoch, und UFC Schützen am Gebirge verschwendete keine Zeit, um diese zu erfüllen. Bereits in der 13. Minute gelang es Raphael Kölbl, das erste Tor für die Gäste zu erzielen, was den Ton für den Rest des Spiels setzte. Dieser frühe Vorsprung gab UFC Schützen zusätzliches Selbstvertrauen, während SC Trausdorf sich von diesem Schock erholen musste. Nicht lange danach, in der 24. Minute, erweiterte Lukas Kubus den Vorsprung auf 0:2 durch einen weiteren Treffer für die Gäste. Die erste Halbzeit endete mit einem komfortablen Vorsprung für UFC Schützen am Gebirge, während SC Trausdorf sich fragen musste, wie sie in der zweiten Halbzeit eine Antwort finden könnten.

UFC Schützen sichert den Sieg

Trotz möglicher Anpassungen und einer Motivationssteigerung von SC Trausdorf in der Halbzeitpause, blieb UFC Schützen am Gebirge die dominierende Mannschaft. Die zweite Halbzeit verlief größtenteils ruhig, bis Mirza Mujkanovic in der 64. Minute das dritte und letzte Tor für UFC Schützen erzielte und damit den Sieg für sein Team besiegelte. Dieses Tor demoralisierte die Heimmannschaft weiter und machte jegliche Hoffnungen auf ein Comeback zunichte. Die restliche Spielzeit sah SC Trausdorf bemüht, zumindest den Ehrentreffer zu erzielen, doch die Verteidigung von UFC Schützen stand fest und ließ keine bedeutenden Chancen zu. Als das Spiel in der 90. Minute zu Ende ging, stand es fest: UFC Schützen am Gebirge verließ das Feld als klarer Sieger mit einem Endstand von 0:3.

2. Klasse Nord: Trausdorf : Schützen - 0:3 (0:2)

64 Mirza Mujkanovic 0:3

24 Lukas Kubus 0:2

13 Raphael Kölbl 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.