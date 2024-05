Neufeld dominiert bei St. Georgen und siegt überzeugend

Spielberichte

Details Mittwoch, 08. Mai 2024 23:12

In einem Spiel der 22. Runde der 2. Klasse Nord trafen UFC St. Georgen/Eisenstadt und Neufeld an der Leitha aufeinander. Neufeld dominierte das Spiel von Beginn an und sicherte sich einen klaren 4:1-Sieg auf dem Platz des UFC St. Georgen/Eisenstadt.

Frühe Dominanz und klare Chancen

Bereits in den ersten Minuten des Spiels zeigten die Gäste von Neufeld ihre Absichten, als sie in der 2. Minute nach einem Einwurf gleich eine Ecke herausholten. Auch wenn diese keine direkte Gefahr für das Tor von St. Georgen brachte, setzte es ein klares Zeichen. St. Georgen versuchte, ins Spiel zu finden und erarbeitete sich in der 5. Minute einen Freistoß, der jedoch keine Veränderung des Spielstandes brachte.

Die erste große Chance und gleichzeitig das erste Tor für Neufeld fiel in der 21. Minute. Matthias Wachter brach durch die Abwehr von St. Georgen und vollendete präzise zum 1:0 für die Gäste. Nur 14 Minuten später, in der 35. Minute, baute Sascha Kovacs die Führung auf 0:2 aus, nachdem er sich in einer ähnlich durchsetzungsstarken Manier durchsetzte. Kurz vor der Halbzeitpause erhöhte Sebastian Drga in der 41. Minute auf 0:3 für Neufeld, was die Dominanz der ersten Halbzeit eindrucksvoll unterstrich.

Zweite Halbzeit: Neufeld setzt Siegeszug fort

Die zweite Halbzeit begann, ohne dass sich das Bild viel änderte. Neufeld behielt die Kontrolle über das Spiel und erzielte in der 56. Minute das 0:4 durch Horst Kögl, der nach einer schönen Kombination den Ball im Netz unterbrachte. St. Georgen, obwohl sichtlich bemüht, schaffte es kaum, den Druck auf die Gästeabwehr zu erhöhen.

Der Ehrentreffer für St. Georgen kam schließlich in der 90. Minute durch Franz-Ferdinand Eselböck, der den Ball gekonnt im Tor von Neufeld versenkte. Obwohl es nur noch um den Ehrentreffer ging, war dieser Moment ein kleiner Lichtblick für die Heimmannschaft am Ende eines ansonsten schwierigen Spiels.

Nach zwei Minuten Nachspielzeit pfiff der Schiedsrichter das Spiel ab und besiegelte den 1:4-Auswärtssieg für Neufeld. Dieser Erfolg bestätigte die starke Form von Neufeld in dieser Saison.

2. Klasse Nord: St. Georgen/E. : Neufeld/Leitha - 1:4 (0:3)

92 Franz-Ferdinand Eselböck 1:4

56 Horst Kögl 0:4

41 Sebastian Drga 0:3

35 Sascha Kovacs 0:2

21 Matthias Wachter 0:1

