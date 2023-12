UFC Oberschützen: Erwartungen übertroffen - nun wird ein Cup-Platz angestrebt

Details Mittwoch, 06. Dezember 2023 20:34

Der UFC Oberschützen mischt im Klassement der 2. Klasse Süd A ganz oben mit, steht nach absolviertem Herbstdurchgang auf Rang drei in Lauerstellung hinter Leader Buchschachen (31) und Hannersdorf (28) bei 27 Zählern. Augenblicklich schmücken acht Siege und drei Remis zu Bilanz, die wiederum drei Niederlagen gegenüberstehen. Obmann Bernd Kappel blickte zurück auf den Herbst...

Erwartungen erfüllt und sogar übertroffen



Ligaportal: Welches Resümee lässt sich nach der ersten Saisonhälfte ziehen - Rang drei steht zu Buche bei 27 Punkten?



Bernd Kappel: "Wir haben gewusst, dass wir eine gute Mannschaft haben. Durch die neue Klasseneinteilung und bedingt dadurch, dass wir eben in dieser Meisterschaft mit 15 Teams mit dabei sind, war es unter Ziel, in die Top sechs, sprich in die obere Hälfte zu kommen. Jetzt sind wir Dritter mit vier Punkten Rückstand - das ist also mehr als wir uns erwartet bzw. erhofft hatten. Einen großen Anteil dabei hatten sicher auch unser Stürmer Roland Szalai, der Führende in der Torschützenliste, der sicher drei, vier Spiele für uns entschieden hat, sodass wir sonst vielleicht zwei, drei Plätze weiter hinten wären. Insgesamt aber passen die Kameradschaft, der Trainer und die Spieler super zusammen. Zum Schuss hin hatten wir dann zwei, drei Verletzte, das passiert eben - aber wir konnten auch das gut kompensieren und hatten auch drei Fünfzehnjährige im Einsatz, die ihr Talent unter Beweis gestellt und sich überraschend gut präsentiert haben, sodass sich darauf aufbauen lässt."

Cup-Platz wird ins Visier genommen

Ligaportal: Der Rückstand zum Tabellenführer hält sich bei einem Rückstand von vier Punkten in Grenzen - inwiefern legt man da die Zielsetzung fürs Frühjahr aus?

Bernd Kappel: "Die Zielsetzung bleibt die gleiche - die Top sechs. Jetzt wäre es natürlich auch noch ein Ziel, einen Cup-Platz zu erlangen, dafür müssten wir eben unter die ersten vier Teams kommen. Und mit der Mannschaft, wie wir sie haben, wollen wir dort rein. Der Aufstieg ist derzeit kein Thema, mittelfristig natürlich schon."

Ligaportal: Werden im Winter am Kader Adaptionen vorgenommen werden?



Bernd Kappel: "Es könnte sein, dass unser Stürmer weggeht, wenn es irgendwo ein attraktives Angebot gibt. Derzeit schaut es nicht danach aus, daher glauben wir, dass er bei uns bleibt. Am 31. Jänner, am Ende der Transferzeit, wissen wir dann mehr. Aufgrund der Verletzungen waren wir zum Ende des Herbstes in der Defensive dünn besetzt, daher könnten wir noch ein, zwei Abwehrspieler holen."

