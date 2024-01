2. Klasse Süd A: Beliebtester Spieler der Herbstsaison 2023 ist...

2. Klasse Süd A

Details Dienstag, 19. Dezember 2023 17:08

Neben aktuellen Situationsberichten über Vereine in sämtlichen Ligen sowie dem Geschehen auf dem Transfermarkt legte Ligaportal in den vergangenen Wochen den Fokus auf die Wahl zum beliebtesten Spieler der Herbstsaison 2023. Inzwischen sind die Würfel gefallen, wobei die Wahlbeteiligung einen neuen Sensationsrekord verzeichnete. Österreichweit wurden in sechs Wochen erstmals über 3,7 (!) Millionen Stimmen abgegeben - ein absoluter Wahnsinn! Nun präsentieren wir die beliebtesten Spieler auf Ligaebene.

Beliebtester Spieler der Herbstsaison 2023 ist... Elijah Cernut (SC Schachendorf)

Endergebnis:

1. Elijah Cernut (SC Schachendorf / 3952 Stimmen)

2. Daniel Dittrich (Sankt Michael / 3034 Stimmen)

3. Mohamed Ahmed (UFC Oberschützen / 1558 Stimmen)

4. Florian Kraus (Buchschachen / 1443 Stimmen)

5. Andreas Schuh (SC Mariasdorf / 688 Stimmen)

6. Markus Puskarits (SC Schachendorf / 611 Stimmen)

7. Kristijan Balagovic (SC Schachendorf / 514 Stimmen)

8. Manuel Mitterwachauer (Buchschachen / 441 Stimmen)

9. Jakob Laky (Deutsch Schützen / 389 Stimmen)

10. Julian Zartl (Buchschachen / 213 Stimmen)



