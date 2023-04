Nächster Dämpfer: Redlschlag unterliegt Mariasdorf

Details Samstag, 29. April 2023 19:34

Am Samstagnachmittag gelang dem SC Mariasdorf einen 2:1-Auswärtserfolg beim zuvor favorisierten SG Redlschlag, der damit den Anschluss an die Tabellenspitze abreißen lässt. Im Hinspiel hatte sich Mariasdorf als keine große Hürde erwiesen und mit 0:3 verloren.

Spiel gedreht

Das erste Tor des Spiels ging an das Heimteam. Allerdings gelang dies nur mithilfe von SC Mariasdorf, denn Unglücksrabe Attila Berta beförderte den Ball ins eigene Netz (45+1.). Den Unterschied zwischen den beiden Mannschaften machte bis zur Pause lediglich ein Treffer aus, den SG Redlschlag für sich beanspruchte. In der 64. Minute erzielte Matthias Kappel das 1:1 für Mariasdorf. Abermals hieß der Torschütze Attila Berta in Minute 75 - diesmal aber traf er ins richtige Tor und markiert das 1:2 - der Turnaround war geglückt. Am Ende punktete SC Mariasdorf dreifach bei Redlschlag.

Aktuell steht SG EFM Redlschlag mit 38 Punkten auf Platz zwei. Insgesamt kassierte Redlschlag nun schon fünf Niederlagen am Stück.

Mit 15 gesammelten Zählern hat Mariasdorf den sechsten Platz im Klassement inne. Mariasdorf erfüllte zuletzt die Erwartungen und verbuchte aus den jüngsten fünf Partien zwölf Zähler.

SG EFM Redlschlag gibt am Sonntag seine Visitenkarte bei SV Kroisegg ab. Als Nächstes steht SC Mariasdorf Bad Tatzmannsdorf gegenüber (Montag, 17:00 Uhr).

2. Klasse Süd A: SG EFM Redlschlag – SC Mariasdorf, 1:2 (1:0)

75 Attila Berta 1:2

64 Matthias Kappel 1:1

46 Eigentor durch Attila Berta 1:0

