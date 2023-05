Oberschützen gewinnt gegen Schlusslicht Kroisegg mit 3:2

Details Sonntag, 14. Mai 2023 00:34

Im Spiel von UFC "PG-Cars" Oberschützen gegen SV Kroisegg gab es Tore am laufenden Band. Am Ende stand es 3:2 zugunsten der Hausherren. Die Ausgangslage sprach für Oberschützen, was sich mit einem knappen Sieg auch bestätigte. Ausgetragen wurde die Partie an Spieltag 25. Das Hinspiel war ein spannender Fight gewesen, in dem die Heimmannschaft gegen Kroisegg mit einem knappen 3:2 triumphiert hatte.

Tore am laufenden Band

SV Kroisegg geriet schon in der neunten Minute in Rückstand, als Adrian Ferenc Pran das schnelle 1:0 für UFC "PG-Cars" Oberschützen erzielte. Für das erste Tor von Kroisegg war Semir Huremovic verantwortlich, der in der 34. Minute das 1:1 besorgte. Zur Pause stand ein Unentschieden, und für beide Mannschaften war noch alles drin. Der Treffer zum 2:1 sicherte UFC Oberschützen nicht nur die Führung – es war auch bereits der zweite von Pran in diesem Spiel (57.), der damit die Weichen für den Heimsieg stellte. Dominik Tibor Pran brachte den Ball zum 3:1 zugunsten von Oberschützen über die Linie (66.) und sorgte für die Vorentscheidung. Robin Piff beförderte das Leder zum 2:3 von SV Kroisegg in die Maschen (84.) und eröffnete eine spannende Schlussphase. Am Ende verbuchte UFC "PG-Cars" Oberschützen gegen die Gäste die maximale Punkteausbeute.

Trotz des Sieges bleibt UFC Oberschützen auf Platz vier. Mit vier Siegen in Folge ist Oberschützen so etwas wie die „Mannschaft der Stunde“.

Kroisegg muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. Kurz vor Saisonende belegt SV Kroisegg mit 16 Punkten den siebten Tabellenplatz. Mit 67 Toren fing sich Kroisegg die meisten Gegentore in der 2. Klasse Süd A ein. Mit nun schon 16 Niederlagen, aber nur fünf Siegen und einem Unentschieden sind die Aussichten von SV Kroisegg alles andere als positiv. Kroisegg baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

Am kommenden Sonntag trifft UFC "PG-Cars" Oberschützen auf SV Hochart, SV Kroisegg spielt am selben Tag gegen SC Mariasdorf.

2. Klasse Süd A: UFC "PG-Cars" Oberschützen – SV Kroisegg, 3:2 (1:1)

84 Robin Piff 3:2

66 Dominik Tibor Pran 3:1

57 Adrian Ferenc Pran 2:1

34 Semir Huremovic 1:1

9 Adrian Ferenc Pran 1:0

