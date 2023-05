Meister Bad Tatzmannsdorf fertigt Mariasdorf mit 6:0 ab

Details Montag, 29. Mai 2023 19:04

Bad Tatzmannsdorf kannte am Feiertag mit seinem Gegner keine Gnade und trug einen 6:0-Erfolg davon. Bad Tatzmannsdorf setzte sich standesgemäß gegen Mariasdorf durch. Im Hinspiel hatte Bad Tatzmannsdorf einen klaren 4:1-Erfolg gelandet.

Klare Sache für den Leader

Luka Grgic glänzte an diesem Tag besonders. Er traf im Doppelpack für den Tabellenprimus (34./43.). Zum psychologisch günstigen Zeitpunkt vor der Halbzeit schossen die Gastgeber durch Patrick Bürger einen weiteren Treffer (45.). Der tonangebende Stil von Bad Tatzmannsdorf spiegelte sich in einer klaren Pausenführung wider. Mit dem 4:0 durch Patrick Bürger schien die Partie bereits in der 55. Minute mit Bad Tatzmannsdorf einen sicheren Sieger zu haben. Bad Tatzmannsdorf ließ den Vorsprung in der 88. Minute anwachsen - neuerlich nannte sich der Torschütze Patrick Bürger. Bad Tatzmannsdorf gelang in den Schlussminuten noch ein weiterer Treffer (90.). Der Schiedsrichter pfiff schließlich das Spiel ab, in dem Bad Tatzmannsdorf bereits in Durchgang eins deutlich gezeigt hatte, dass es nach 90 Minuten nur einen Sieger geben würde.

Nach 24 Spieltagen und nur vier Niederlagen stehen für Bad Tatzmannsdorf 54 Zähler zu Buche. Erfolgsgarant von Bad Tatzmannsdorf ist die funktionierende Offensivabteilung, die mit 86 Treffern den Liga-Bestwert aufzeigt.

SC Mariasdorf muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Trotz der Schlappe behalten die Gäste den sechsten Tabellenplatz bei.

Mit 54 Punkten auf der Habenseite herrscht bei Bad Tatzmannsdorf eitel Sonnenschein. Hingegen ist bei Mariasdorf nach vier Spielen ohne Sieg der Wurm drin.

2. Klasse Süd A: Bad Tatzmannsdorf – SC Mariasdorf, 6:0 (3:0)

90 Patrick Buerger 6:0

88 Patrick Buerger 5:0

55 Patrick Buerger 4:0

45 Patrick Buerger 3:0

43 Luka Grgic 2:0

34 Luka Grgic 1:0

