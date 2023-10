Dritte Pleite von Hochart in Serie: Pleite bei Schachendorf

Details Sonntag, 22. Oktober 2023 20:26

Ein Tor machte den Unterschied im Spiel, das SC Auer Liegenschaftsverwaltung Schachendorf mit 2:1 gegen SV Hochart gewann. Man stand sich am Sonntag im Zuge der 12. Runde in der 2. Klasse Süd A gegenüber.

Anschlusstreffer ohne Folgewirkung

Nach den ersten 45 Minuten ging es für die Gastgeber und Hochart ohne Torerfolg in die Kabinen. Jakob Varga brachte Schachendorf in der 55. Minute in Front. Der Referee schickte Andre Hochhold von SV Hochart mit glatt Rot vom Feld (56.). In der 76. Minute erhöhte Maximilian Dorner auf 2:0 für SC Auer Liegenschaftsverwaltung Schachendorf. Lan Zibert verkürzte für Hochart später in der 87. Minute auf 1:2. Am Ende verbuchte SC Schachendorf gegen den Gast die maximale Punkteausbeute.

Schachendorf behauptet nach dem Erfolg über SV Hochart den vierten Tabellenplatz. SC Auer Liegenschaftsverwaltung Schachendorf bleibt weiterhin ohne Niederlage. Bisher hat SC Schachendorf sechs Siege und vier Unentschieden auf dem Konto. In den letzten fünf Spielen ließ sich Schachendorf selten stoppen, drei Siege und zwei Remis stehen in der jüngsten Bilanz.

Mit nur vier Zählern auf der Habenseite ziert Hochart das Tabellenende der 2. Klasse Süd A.

SC Auer Liegenschaftsverwaltung Schachendorf tritt kommenden Donnerstag, um 15:00 Uhr, bei Sankt Michael an. Drei Tage später empfängt SV Hochart SV "Christbaum-Fröhlich" Kirchfidisch.

2. Klasse Süd A: SC Auer Liegenschaftsverwaltung Schachendorf – SV Hochart, 2:1 (0:0)

87 Lan Zibert 2:1

76 Maximilian Dorner 2:0

55 Jakob Varga 1:0

