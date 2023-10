Doppelpack von Szalai reicht UFC Oberschützen bei Buchschauen nicht

Details Samstag, 28. Oktober 2023 23:41

Buchschachen und UFC Oberschützen lieferten sich ein wahres Torfestival, das schließlich mit 4:3 endete. SC Buchschachen wurde der Favoritenrolle somit gerecht.

Anschlusstreffer ohne zählbaren Erfolg

Das Heimteam erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Marko Jurcic traf in der zweiten Minute zur frühen Führung. Oberschützen zeigte sich wenig beeindruckt. In der achten Minute schlug Roland Szalai mit dem Ausgleich zurück. Das letzte Tor der turbulenten Startphase markierte Christoph Teubl in der zehnten Minute. Buchschachen schwächte sich schon früh, als Jakob Hoffmann mit der Ampelkarte des Feldes verwiesen wurde (33.). Im ersten Durchgang hatte der Ligaprimus etwas mehr Zug zum Tor und ging mit einem knappen Vorsprung in die Kabine. SC Buchschachen erzielte in der 53. Minute das 3:1 durch Oliver Hegedüs via Elfmeter. Mit dem 4:1 durch Teubl schien die Partie bereits in der 55. Minute mit Buchschachen einen sicheren Sieger zu haben. Das 2:4 von UFC "PG-Cars" Oberschützen bejubelte Adrian Ferenc Pran (70.). Mit dem 3:4 gelang Szalai ein Doppelpack – an der Niederlage änderte dies jedoch auch nichts mehr (80.). Ein starker Auftritt ermöglichte SC Buchschachen am Samstag trotz Unterzahl einen Erfolg gegen UFC Oberschützen.

Für hohen Unterhaltungswert war in den bisherigen Spielen von Buchschachen stets gesorgt, mehr Tore als SC Buchschachen (30) markierte nämlich niemand in der 2. Klasse Süd A. Neun Siege und drei Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz von SC Buchschachen. In den letzten fünf Partien rief Buchschachen konsequent Leistung ab und holte zwölf Punkte.

Sieben Siege, drei Remis und drei Niederlagen hat Oberschützen momentan auf dem Konto. Mit sieben von 15 möglichen Zählern aus den letzten fünf Spielen hat der Gast noch Luft nach oben.

SC Buchschachen gibt am Sonntag seine Visitenkarte bei SG EFM Redlschlag ab. Der nächste Gegner von UFC Oberschützen, welcher in zwei Wochen, am 11.11.2023, empfangen wird, ist SG Redlschlag.

2. Klasse Süd A: SC Buchschachen – UFC "PG-Cars" Oberschützen, 4:3 (2:1)

80 Roland Szalai 4:3

70 Adrian Ferenc Pran 4:2

55 Christoph Teubl 4:1

53 Oliver Hegedues 3:1

10 Christoph Teubl 2:1

8 Roland Szalai 1:1

2 Marko Jurcic 1:0

