Tore am laufenden Band: Welgersdorf bezwingt Siget

Spielberichte

Details Samstag, 02. März 2024 23:36

Bei SV Welgersdorf holte sich UFC Siget in der Wart eine 3:5-Niederlage ab. Was viele voraussagten, trat letztlich auch ein: Welgersdorf wurde der Favoritenrolle gerecht. Das Hinspiel bei UFC Siget hatte SV Welgersdorf schlussendlich mit 4:1 für sich entschieden.

Tore am laufenden Band

UFC Siget in der Wart geriet in der ersten Minute ins Hintertreffen durch das Tor von Benjamin Pogonyi. Ehe der Referee die Akteure zur Pause bat, erzielte Welgersdorf durch Barnabas Bako das 2:0 (40.). Mit der Führung für die Heimmannschaft ging es in die Halbzeitpause. SV Welgersdorf markierte das 3:0 (53.) durch Daniel Müllner. Welgersdorf baute den Vorsprung in der 67. Minute aus. Florian Sulyok schoss die Kugel zum 1:4 für UFC Siget über die Linie (72.). Für das 2:4 des Gasts zeichnete David Vajda verantwortlich (77.). In der Nachspielzeit traf Szabolcs Loedoer zum 5:3, kurz zuvor hatte Balazs Czafit verkürzt. Endstand: 5:3.

SV Welgersdorf besetzt momentan mit 22 Punkten den neunten Tabellenplatz, das Torverhältnis ist mit 29:29 ausgeglichen. Sechs Siege, vier Remis und fünf Niederlagen hat Welgersdorf derzeit auf dem Konto.

Ligaweit fängt kein Team mehr Gegentreffer als UFC Siget in der Wart. Man kassierte bereits 48 Tore gegen sich.

Am kommenden Sonntag trifft SV Welgersdorf auf SC Schachendorf, UFC Siget in der Wart spielt am selben Tag gegen SC Buchschachen.

2. Klasse Süd A: SV Welgersdorf – UFC Siget in der Wart, 5:3 (2:0)

96 Szabolcs Loedoer 5:3

93 Balazs Czafit 4:3

77 David Vajda 4:2

72 Florian Sulyok 4:1

67 Benjamin Pogonyi 4:0

53 Daniel Muellner 3:0

40 Barnabas Bako 2:0

1 Benjamin Pogonyi 1:0