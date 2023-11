Siget fügt Wolfau dritte Pleite am Stück zu

Details Sonntag, 12. November 2023 20:13

UFC Siget in der Wart erreichte einen 3:1-Erfolg bei SV Wolfau. Die Partie gng an Spieltag 15 der 2. Klasse Süd A über die Bühne.

Späte Entscheidung dank Doppelpacker Horvath

Krisztian Horvath brachte sein Team in der 24. Minute nach vorn. Alexander Plank versenkte die Kugel zum 2:0 für UFC Siget (30.). Marco Fink verkürzte für Wolfau später in der 38. Minute auf 1:2. UFC Siget in der Wart nahm die knappe Führung mit in die Kabine. Ralph Ringbauer wurde in der 81. Minute mit der Ampelkarte des Feldes verwiesen, sodass die Gäste die Schlussphase mit einem Mann weniger bestritten. In der Nachspielzeit besserte Horvath seine Torbilanz nochmals auf, als er in der 93. Minute seinen zweiten Tagestreffer für UFC Siget erzielte. Letzten Endes ging UFC Siget in der Wart im Duell mit SV Wolfau als Sieger hervor.

Wolfau muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Wolfau musste bereits den dritten Fehlschlag in Folge in Kauf nehmen.

UFC Siget bessert seine Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt drei Siege, zwei Unentschieden und acht Pleiten.

2. Klasse Süd A: SV Wolfau – UFC Siget in der Wart, 1:3 (1:2)

93 Krisztian Horvath 1:3

38 Marco Fink 1:2

30 Alexander Plank 0:2

24 Krisztian Horvath 0:1

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.