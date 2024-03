Erfolgreiche Aufholjagd von Hannersdorf gegen Hochart

Spielberichte

SV Hannersdorf und SV Hochart trennten sich an diesem Wochenende mit einem 2:2-Unentschieden, nachdem die Gäste bereits in der Anfangsphase mit zwei Toren in Front lagen. Das Hinspiel beider Teams war 3:1 für Hannersdorf geendet.

Heimischen holen Punkt per Comeback

Die Gastgeber gerieten in der fünften Minute ins Hintertreffen, als Davor Grgic das 0:1 markierte. Lan Zibert beförderte das Leder zum 2:0 von SV Hochart über die Linie (16.). Das letzte Tor der turbulenten Startphase markierte Tomislav Coric in der 22. Minute. Zur Pause hatte Hochart eine hauchdünne Führung inne. Julian Lang versenkte den Ball in der 68. Minute im Netz des Schlusslichts. Der Gast wähnte den Sieg bereits in trockenen Tüchern, als SV Hannersdorf die Kehrtwende gelang und er den Rückstand folglich noch egalisierte.

Mit 36 geschossenen Toren gehört SV Hannersdorf offensiv zur Crème de la Crème der 2. Klasse Süd A. Hannersdorf weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von acht Erfolgen, fünf Punkteteilungen und zwei Niederlagen vor. Zwölf Spiele ist es her, dass SV Hannersdorf zuletzt eine Niederlage kassierte.

Die Defensive von SV Hochart muss bis dato zu viele Gegentreffer verschmerzen – bereits 39-mal war dies der Fall. Einen Sieg, zwei Remis und zwölf Niederlagen hat Hochart momentan auf dem Konto. Seit sieben Spielen wartet SV Hochart schon auf einen dreifachen Punktgewinn.

Hannersdorf tritt das nächste Mal in zwei Wochen, am 16.03.2024, bei Riedlingsdorf an. Am Sonntag empfängt Hochart Riedlingsdorf.

2. Klasse Süd A: SV Hannersdorf – SV Hochart, 2:2 (1:2)

68 Julian Lang 2:2

22 Tomislav Coric 1:2

16 Lan Zibert 0:2

5 Davor Grgic 0:1

