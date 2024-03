Sankt Michael und SG Redlschlag trennen sich remis

Spielberichte

Details Samstag, 09. März 2024 19:44

Am Samstag trennten sich Sankt Michael und SG Redlschlag unentschieden mit 2:2. Redlschlag zog sich gegen Sankt Michael achtbar aus der Affäre und erzielte gegen den Favoriten einen Punktgewinn. Im Hinspiel hatte Sankt Michael SG EFM Redlschlag mit einem beeindruckenden 6:0 vom Feld gefegt.

Heimischen lange in Unterzahl

Das 1:0 durch Marcell Nataniel Varga in der zweiten Minute brachte SG Redlschlag vermeintlich auf die Siegerstraße. Blaz Kocijan war es, der in der 24. Minute den Ball im Tor des Gasts unterbrachte. Der Unparteiische tadelte Klemens Neubauer von Sankt Michael und warf ihn mit glatt Rot vom Platz (37.). Weitere Tore blieben bis zum Pfiff des Schiedsrichters aus. Somit ging es mit einem unveränderten Stand in die Halbzeitpause. Johannes Grandits nutzte die Chance für Sankt Michael und beförderte in der 50. Minute das Leder zum 2:1 ins Netz. In Minute 63 gelang Redlschlag der Ausgleich durch Jakub Barniak. Letzten Endes gewann niemand die Oberhand, sodass sich Sankt Michael und SG EFM Redlschlag die Punkte teilten.

Der Gastgeber verbuchte insgesamt sieben Siege, vier Remis und fünf Niederlagen. Mit dem Gewinnen tut sich Sankt Michael weiterhin schwer, sodass man schon das dritte Spiel sieglos blieb.

Zwei Siege, drei Remis und zehn Niederlagen hat SG Redlschlag momentan auf dem Konto. Vor vier Spielen bejubelte Redlschlag zuletzt einen Sieg.

Sankt Michael tritt das nächste Mal in zwei Wochen, am 24.03.2024, bei SV Kroisegg an. Als Nächstes steht SG EFM Redlschlag Kroisegg gegenüber (Sonntag, 15:30 Uhr).

2. Klasse Süd A: Sankt Michael – SG EFM Redlschlag, 2:2 (2:1)

63 Jakub Barniak 2:2

50 Johannes Grandits 2:1

24 Blaz Kocijan 1:1

2 Marcell Nataniel Varga 0:1

Details

