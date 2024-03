SC Buchschachen gelingt spätes Ausgleichstor gegen SC Schachendorf

Spielberichte

Details Samstag, 16. März 2024 20:06

In der Begegnung SC Buchschachen gegen SC Schachendorf trennten sich die beiden Kontrahenten mit einem 2:2-Unentschieden. Die Gäste zogen sich gegen SC Buchschachen achtbar aus der Affäre und erzielten gegen den Favoriten einen Punktgewinn. Das Hinspiel hatte Schachendorf für sich entschieden und einen 3:1-Sieg verbucht.

Spannung bis zum Schluss

Auf die vermeintliche Siegerstraße brachte Elijah Cernut sein Team in der 19. Minute. Den Ausgleichstreffer hatte Buchschachen in Minute 28 im Repertoire. Ausgerechnet zum psychologisch günstigen Zeitpunkt vor der Halbzeit traf Markus Puskarits für SC Schachendorf zur Führung (44.). Zur Pause wusste Schachendorf eine hauchdünne Führung auf der Habenseite. Für den späten Ausgleich war Christoph Teubl verantwortlich, der in der 86. Minute vom Elfmeterpunkt zur Stelle war. Am Ende stand es zwischen SC Buchschachen und SC Schachendorf pari.

Nach 17 absolvierten Begegnungen nimmt Buchschachen den ersten Platz in der Tabelle ein. Die Offensivabteilung der Heimmannschaft funktioniert bislang zuverlässig wie ein Schweizer Uhrwerk und schlug bereits 46-mal zu. Nur dreimal gab sich SC Buchschachen bisher geschlagen. Sechs Spiele währt bereits die Serie, in der Buchschachen ungeschlagen ist.

Schachendorf bleibt mit diesem Remis weiterhin auf Platz fünf. Sieben Siege, neun Remis und eine Niederlage hat SC Schachendorf momentan auf dem Konto. Nur einmal ging Schachendorf in den vergangenen fünf Partien als Sieger vom Feld.

SC Buchschachen stellt sich am Sonntag (15:30 Uhr) bei SV "Christbaum-Fröhlich" Kirchfidisch vor, einen Tag vorher und zur selben Zeit empfängt SC Schachendorf UFC "PG-Cars" Oberschützen.

2. Klasse Süd A: SC Buchschachen – SC Schachendorf, 2:2 (1:2)

86 Christoph Teubl 2:2

44 Markus Puskarits 1:2

28 Oliver Hegedues 1:1

19 Elijah Cernut 0:1

