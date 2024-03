Benedek-Doppelschlag bringt Oberschützen "Dreier" bei Schachendorf

Spielberichte

Details Samstag, 23. März 2024 18:15

UFC Oberschützen erreichte einen 3:1-Erfolg bei Schachendorf. Das Hinspiel zwischen den beiden Teams hätte abwechslungsreicher kaum sein können. Am Ende hatten sich Oberschützen und SC Schachendorf mit 2:2 voneinander getrennt.

Später Doppelschlag besorgt die Entscheidung

Roland Szalai brachte Schachendorf in der 16. Minute ins Hintertreffen. Zum psychologisch wichtigen Zeitpunkt kurz vor der Halbzeit (45.) traf Kristijan Balagovic zum Ausgleich für das Heimteam. Eine Aussage darüber, wer am Ende die Nase vorn haben würde, war nach dem Abpfiff der ersten Halbzeit noch nicht zu treffen. Es ging mit einem Gleichstand in die Kabinen. Mit einem schnellen Doppelpack (90./93.) zum 3:1 schockte Marcel Benedek SC Schachendorf und besorgte damit den Vollerfolg der Gäste. Zum Schluss feierte UFC "PG-Cars" Oberschützen einen dreifachen Punktgewinn gegen Schachendorf.

Trotz der Niederlage belegt SC Schachendorf weiterhin den fünften Tabellenplatz. Nur zweimal gab sich Schachendorf bisher geschlagen.

Nach dem klaren Erfolg über SC Schachendorf festigt UFC Oberschützen den zweiten Tabellenplatz. Oberschützen präsentierte sich im bisherigen Saisonverlauf überaus torhungrig. Bereits 44 geschossene Treffer gehen auf das Konto der Gäste. Die Saisonbilanz von UFC "PG-Cars" Oberschützen sieht damit weiter sehr positiv aus. Bei elf Siegen und drei Unentschieden büßte UFC Oberschützen lediglich vier Niederlagen ein.

Mit insgesamt 36 Zählern befindet sich Oberschützen voll in der Spur. Die Formkurve von Schachendorf dagegen zeigt nach unten.

SC Schachendorf tritt am kommenden Samstag bei SG EFM Redlschlag an, UFC "PG-Cars" Oberschützen empfängt am selben Tag SV "Christbaum-Fröhlich" Kirchfidisch.

2. Klasse Süd A: SC Schachendorf – UFC "PG-Cars" Oberschützen, 1:3 (1:1)

93 Marcel Benedek 1:3

90 Marcel Benedek 1:2

45 Kristijan Balagovic 1:1

16 Roland Szalai 0:1

Details

