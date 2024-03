Wolfau beendet Sieglos-Serie mit Heimsieg über Deutsch Schützen

Spielberichte

Details Sonntag, 17. März 2024 19:01

Deutsch Schützen steckte gegen SV Wolfau eine deutliche 0:4-Niederlage ein. Im Vorfeld war eine ausgeglichene Partie erwartet worden, doch Wolfau wusste zu überraschen. Im Hinspiel hatte Deutsch Schützen die Oberhand behalten und einen 4:2-Erfolg davongetragen.

Souveräner Heimsieg

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag SV Wolfau bereits in Front. Jan Rainer Herold markierte in der fünften Minute die Führung. Luka Bozic beförderte das Leder zum 2:0 der Gastgeber über die Linie (26.). Die Hintermannschaft von Deutsch Schützen ließ bis zur Pause kein weiteres Tor zu und es ging bei unverändertem Stand in die Kabinen. Für das 3:0 von Wolfau sorgte Emil Hamzagic, der in Minute 73 zur Stelle war. In der 75. Minute lenkte Maximilian Wiesler den Ball zugunsten von SV Wolfau ins eigene Netz. Letztlich kam Wolfau gegen Deutsch Schützen zu einem verdienten 4:0-Sieg.

SV Wolfau muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Wolfau machte im Klassement Boden gut und steht nun auf Rang 13. SV Wolfau bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt drei Siege, drei Unentschieden und elf Pleiten. Nach sechs Spielen ohne Sieg bejubelte Wolfau endlich wieder einmal drei Punkte.

In der Defensivabteilung von Deutsch Schützen knirscht es gewaltig, weshalb der Gast weiter im Schlamassel steckt. Mit nun schon zehn Niederlagen, aber nur sechs Siegen und einem Unentschieden sind die Aussichten von Deutsch Schützen alles andere als positiv. Nach dem vierten Spiel in Folge ohne Dreier wird Deutsch Schützen nach unten durchgereicht.

Am kommenden Sonntag trifft SV Wolfau auf SV Hochart, Deutsch Schützen spielt tags zuvor gegen SV Welgersdorf.

2. Klasse Süd A: SV Wolfau – Deutsch Schützen, 4:0 (2:0)

75 Eigentor durch Maximilian Wiesler 4:0

73 Emil Hamzagic 3:0

26 Luka Bozic 2:0

5 Jan Rainer Herold 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.