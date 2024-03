Negativserie von Deutsch Schützen hält auch gegen Welgersdorf an

Spielberichte

Deutsch Schützen konnte SV Welgersdorf nicht viel entgegensetzen und verlor das Spiel mit 0:3. Welgersdorf ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen Deutsch Schützen einen klaren Erfolg. SV Welgersdorf hatte im nahezu ausgeglichenen Hinspiel mit 3:2 knapp die Nase vorn gehabt.

Alle guten Dinge sind drei

Die Gäste erwischten einen Blitzstart ins Spiel. Markus Kamper traf in der vierten Minute zur frühen Führung. Benjamin Pogonyi machte in der 31. Minute das 2:0 von Welgersdorf perfekt. Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten. Michael Urbauer brachte SV Welgersdorf in ruhiges Fahrwasser, indem er das 3:0 erzielte (60.). Letztlich fuhr Welgersdorf einen souveränen Erfolg ein, dessen Grundstein im ersten Spielabschnitt gelegt worden war.

Wann bekommt das Heimteam die Defensivprobleme in den Griff? Nach der Niederlage gegen SV Welgersdorf gerät Deutsch Schützen immer weiter in die Bredouille. Mit nun schon elf Niederlagen, aber nur sechs Siegen und einem Unentschieden sind die Aussichten von Deutsch Schützen alles andere als positiv. Insgesamt kassierte Deutsch Schützen nun schon vier Niederlagen am Stück.

Welgersdorf machte in der Tabelle einen Schritt nach vorne und steht nun auf dem achten Platz. Sieben Siege, fünf Remis und sechs Niederlagen hat SV Welgersdorf derzeit auf dem Konto. In den letzten fünf Partien rief Welgersdorf konsequent Leistung ab und holte acht Punkte.

Nächster Prüfstein für Deutsch Schützen ist SC Buchschachen (Samstag, 15:30 Uhr). SV Welgersdorf misst sich am selben Tag mit SV Hochart (16:00 Uhr).

2. Klasse Süd A: Deutsch Schützen – SV Welgersdorf, 0:3 (0:2)

60 Michael Urbauer 0:3

31 Benjamin Pogonyi 0:2

4 Markus Kamper 0:1

