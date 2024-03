Negativserie bei SG Redlschlag: Niederlage bei UFC Siget in der Wart

Spielberichte

Details Sonntag, 24. März 2024 19:19

UFC Siget in der Wart erreichte einen deutlichen 4:0-Erfolg gegen SG EFM Redlschlag. UFC Siget ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen SG Redlschlag einen klaren Erfolg. Das Hinspiel war eine klare Angelegenheit gewesen. Redlschlag hatte mit 7:4 gewonnen.

Klare Angelegenheit für das Heim-Team

Balazs Czafit stellte die Weichen für UFC Siget in der Wart auf Sieg, als er in Minute 26 mit dem 1:0 zur Stelle war. Bevor es in die Pause ging, hatte Maté Lukacs noch das 2:0 des Gastgebers parat (41.). Mit der Führung für UFC Siget ging es in die Halbzeitpause. Joachim Böhm (Redlschlag) sah in Minute 72 die Rote Karte. Ralph Ringbauer brachte UFC Siget in der Wart in ruhiges Fahrwasser, indem er das 3:0 erzielte (83.). Markus Herrklotz gelang in den Schlussminuten noch ein weiterer Treffer für UFC Siget (86.). Am Ende kam UFC Siget in der Wart gegen den Gast zu einem verdienten Sieg.

UFC Siget in der Wart bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt sechs Siege, zwei Unentschieden und zehn Pleiten. Durch den klaren Erfolg über SG Redlschlag ist UFC Siget weiter im Aufwind.

Seit sechs Spielen wartet SG EFM Redlschlag schon auf einen dreifachen Punktgewinn.

Nächster Prüfstein für UFC Siget ist Sankt Michael (Samstag, 15:00 Uhr). SG Redlschlag misst sich am selben Tag mit SC Schachendorf (15:30 Uhr).

2. Klasse Süd A: UFC Siget in der Wart – SG EFM Redlschlag, 4:0 (2:0)

86 Markus Herrklotz 4:0

83 Ralph Ringbauer 3:0

41 Mate Lukacs 2:0

26 Balazs Czafit 1:0

