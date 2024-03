SV Kirchfidisch gewinnt Topspiel beim UFC Oberschützen

Spielberichte

Mit UFC "PG-Cars" Oberschützen und SV "Christbaum-Fröhlich" Kirchfidisch trafen sich am Samstag zwei Topteams. Für UFC Oberschützen schien SV Kirchfidisch diesmal aber eine Nummer zu groß, sodass am Ende eine 0:3-Niederlage stand. Enger ging es kaum: Oberschützen hatte sich im Hinspiel knapp mit 2:1 behauptet.

Gäste überholen Oberschützen im Tableau

Noch bevor es in die Halbzeit ging, war Josef Csencsits mit dem 1:0 für Kirchfidisch zur Stelle (40.). Der Gast führte zur Halbzeit knapp mit einem Tor Vorsprung. Felix Csencsits erhöhte für SV "Christbaum-Fröhlich" Kirchfidisch auf 2:0 (46.). Levente Mark Kiss legte in der 50. Minute zum 3:0 für SV Kirchfidisch nach. Mit dem Ende der Spielzeit strich Kirchfidisch gegen UFC "PG-Cars" Oberschützen die volle Ausbeute ein.

Die Offensive von SV "Christbaum-Fröhlich" Kirchfidisch in Schach zu halten ist kein Zuckerschlecken. Auch UFC Oberschützen war in diesem Spiel mehrmals überfordert. Bereits 46-mal schlugen die Angreifer von SV Kirchfidisch in dieser Spielzeit zu. Den bitteren Geschmack einer Niederlage erlebte Kirchfidisch seit einiger Zeit nicht mehr. Exakt fünf Spiele ist es her.

Mit diesem Sieg zog SV "Christbaum-Fröhlich" Kirchfidisch an Oberschützen vorbei auf Platz zwei. Das Heimteam fiel auf die dritte Tabellenposition. Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher elf Siege ein.

UFC "PG-Cars" Oberschützen tritt kommenden Samstag, um 16:30 Uhr, bei Deutsch Schützen an. Einen Tag später empfängt SV Kirchfidisch SG EFM Redlschlag.

