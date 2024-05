UFC Siget gewinnt Torfestival bei Deutsch Schützen

Spielberichte

Details Samstag, 04. Mai 2024 21:22

Ein aufregendes Fußballspiel fand am Samstagnachmittag zwischen Deutsch Schützen und UFC Siget in der Wart statt. Die Gastgeber, Deutsch Schützen, lieferten sich ein hart umkämpftes Match gegen UFC Siget, das mit einem 3:5 Endstand zugunsten der Gäste endete. Das Spiel war von Anfang an spannungsgeladen, wobei beide Teams ihre Fähigkeiten unter Beweis stellten und für einen unterhaltsamen Fußballnachmittag sorgten.

Erste Halbzeit: UFC Siget legt vor

Die erste bedeutende Aktion des Spiels erfolgte in der 13. Minute, als Máté Lukács für UFC Siget in der Wart das erste Tor erzielte und damit den Grundstein für einen erfolgreichen Spieltag legte. Die Gäste bauten ihren Vorsprung in der 27. Minute aus, als Krisztian Horvath den Ball im Netz von Deutsch Schützen versenkte und das Ergebnis auf 0:2 erhöhte. Die Heimmannschaft ließ sich jedoch nicht entmutigen und startete eine Aufholjagd. Martin Makovecz gelang es in der 36. Minute, den Rückstand zu verkürzen und das erste Tor für Deutsch Schützen zu erzielen. Nur drei Minuten später, in der 39. Minute, erzielte Norbert Pakai den Ausgleichstreffer zum 2:2. Das letzte Wort der ersten Halbzeit hatte jedoch UFC Siget, als Máté Lukács kurz vor dem Halbzeitpfiff das 2:3 erzielte und seinem Team damit die Führung zur Pause sicherte.

Zweite Halbzeit: UFC Siget behält die Oberhand

Die zweite Halbzeit begann, wie die erste geendet hatte, mit hohem Tempo und Engagement beider Teams. UFC Siget baute ihre Führung in der 54. Minute aus, als Ralph Ringbauer das Tor zum 2:4 erzielte. Deutsch Schützen zeigte jedoch erneut Kampfgeist und verkürzte in der 61. Minute durch Martin Makovecz auf 3:4, was die Spannung im Spiel erneut steigerte. Trotz aller Bemühungen von Deutsch Schützen, das Spiel zu drehen, war es Ralph Ringbauer von UFC Siget, der in der 85. Minute den Endstand mit dem 3:5 besiegelte. Mit diesem Tor sicherte er seinem Team den Sieg in einem hart umkämpften Match.

2. Klasse Süd A: Deutsch Schützen : UFC Siget - 3:5 (2:3)

85 Ralph Ringbauer 3:5

61 Martin Makovecz 3:4

54 Ralph Ringbauer 2:4

42 Máté Lukács 2:3

39 Norbert Pakai 2:2

36 Martin Makovecz 1:2

27 Krisztian Horvath 0:2

13 Máté Lukács 0:1

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.