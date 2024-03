Eltendorf feiert souveränen Heimerfolg über Wallendorf-Mogersdorf

Spielberichte

Details Sonntag, 17. März 2024 08:07

Mit 0:4 verlor Wallendorf-Mogersdorf am vergangenen Samstag deutlich gegen SV Eltendorf. Eine Begegnung auf Augenhöhe? Mitnichten! Im Duell zweier vermeintlich ebenbürtiger Teams holte Eltendorf den maximalen Ertrag. Wallendorf-Mogersdorf war im Hinspiel gegen SV Eltendorf zu einem knappen 1:0-Sieg gekommen.

Einseitiges Unterfangen nach frühem Doppelschlag

Eltendorf legte los wie die Feuerwehr und ließ durch einen Doppelschlag von Martin Joszt aufhorchen (11./15.). Die Hintermannschaft von Wallendorf-Mogersdorf ließ bis zur Pause kein weiteres Tor zu und es ging bei unverändertem Stand in die Kabinen. Mit dem 3:0 durch Robin Pummer schien die Partie bereits in der 59. Minute mit SV Eltendorf einen sicheren Sieger zu haben. Das Heimteam überwand den gegnerischen Schlussmann zum 4:0 (84.). Am Ende kam Eltendorf gegen Wallendorf-Mogersdorf zu einem verdienten Sieg.

SV Eltendorf muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Kurz vor Saisonende besetzt Eltendorf mit 22 Punkten den sechsten Tabellenplatz.

Wallendorf-Mogersdorf befindet sich mit 27 Zählern kurz vor dem Abschluss der Saison im Niemandsland der Tabelle.

Nächster Prüfstein für SV Eltendorf ist FC Stinatz (Samstag, 15:30 Uhr). Wallendorf-Mogersdorf misst sich am selben Tag mit SV Rohrbrunn (14:30 Uhr).

2. Klasse Süd B: SV Eltendorf – Wallendorf-Mogersdorf, 4:0 (2:0)

84 Alex Oesterle 4:0

59 Robin Pummer 3:0

15 Martin Joszt 2:0

11 Martin Joszt 1:0



