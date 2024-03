Tore am Fließband und Remis zwischen SV Rohrbrunn und FC Minihof-Liebau

Spielberichte

Details Samstag, 16. März 2024 20:05

Im Spiel von SV Rohrbrunn gegen FC Minihof-Liebau gab es Tore am laufenden Band. Am Ende teilten sich sich beide Kontrahenten die Punkte beim Stand von 3:3. Der Spitzenreiter hatte im Hinspiel alle Register gezogen und einen 4:1-Sieg verbucht.

Punkteteilung in einer rassigen Partie

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag Rohrbrunn bereits in Front. Dario Soltic markierte in der vierten Minute die Führung. Die Antwort ließ nicht lange auf sich warten. Wenige Augenblicke später besorgte Nikolaus Pilz den Ausgleich (6.). Das letzte Tor der turbulenten Startphase markierte Stefan Rudolf Pilz in der 23. Minute. SV Rohrbrunn glich bis zum Halbzeitpfiff nicht mehr aus. Schließlich schickte der Unparteiische beide Teams mit der knappen Führung für FC Minihof-Liebau in die Kabinen. In der 71. Minute brachte Ivan Smok den Ball im Netz von Minihof-Liebau unter. Stefan Rudolf Pilz machte in der 80. Minute das 3:2 des Gasts perfekt. In der 87. Minute sicherte Smok seiner Mannschaft mit dem Ausgleich zum 3:3 das Unentschieden. Damit schoss er bereits seinen zweiten Treffer. Am Ende stand es zwischen Rohrbrunn und FC Minihof-Liebau pari.

In der Verteidigung von Rohrbrunn stimmt es ganz und gar nicht: 47 Gegentreffer musste sie in dieser Saison bereits hinnehmen. In neun ausgetragenen Spielen kam SV Rohrbrunn in der laufenden Rückrunde nicht über ein Unentschieden hinaus.

Bei Minihof-Liebau präsentierte sich die Abwehr angesichts 26 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (40). Nach 16 Spieltagen und nur zwei Niederlagen stehen für FC Minihof-Liebau 34 Zähler zu Buche. Minihof-Liebau blieb auch im sechsten Spiel hintereinander ungeschlagen, baute jedoch die Serie von fünf Siegen nicht aus.

Nächster Prüfstein für Rohrbrunn ist Wallendorf-Mogersdorf (Samstag, 14:30 Uhr). FC Minihof-Liebau misst sich am selben Tag mit UFC Gerersdorf-Sulz (15:30 Uhr).

2. Klasse Süd B: SV Rohrbrunn – FC Minihof-Liebau, 3:3 (1:2)

87 Ivan Smok 3:3

80 Stefan Rudolf Pilz 2:3

71 Ivan Smok 2:2

23 Stefan Rudolf Pilz 1:2

6 Nikolaus Pilz 1:1

4 Dario Soltic 1:0

